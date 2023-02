Takováto atmosféra byla na podzimním duelu Osek - Duchcov:

Jste zatím s jejím průběhem spokojen?

Musím říct, že nás kluci překvapili, protože chodí v patnácti až dvaceti, což je na běhání v zimní přípravě výborné. Na druhou stranu jsme teď měli problém se sejít na zápas, protože jsou nějaké dovolené, práce, nemoci. Teď jsme naposledy hráli na umělce v Ústí nad Labem s Mojžířem (0:7) a celý zápas jsem musel hrát já. Půlka mužstva bylo béčko a na lavičce jsme měl kluky, kteří nehrají poslední třídu ani za to béčko. Vždy to dáváme nějak dohromady, ale pak to dopadá třeba tak, že jsme dostali sedmičku. Herně to nebylo špatný, ale kvalita a dvanáct hráčů z áčka prostě chybělo. Minulý týden jsme hráli s německým soupeřem z Lipska, prohráli jsme 1:6, takže výsledky nic moc, ale je to příprava a výsledky v podstatě fuk. Tenhle soupeř byl herně úplně jinde, kvalitní zápas na teplickém Angeru. Podle mě by tady u nás přejeli každý krajský přebor. Samí mladí kluci.

Jak bude příprava dál probíhat?

Nabíráme a ještě čtrnáct dní budeme nabírat kondici, pak se už přesuneme na hřiště. Dva tréninky pondělí a středa máme běhací a v pátek máme umělku v Teplicích, takže to je spíš s balonem, aby se kluci trochu odreagovali.

Fotbalový fantom Zomer opět řádil! Duchcov byl čtyřikrát červený

Dojde na změny v kádru?

Tým jsme nijak významně neposilovali. Udělali jsme dva hráče, kteří s námi dlouhodobě trénovali, jeden se přistěhoval z Opavy. Jsou to hráči spíš dopředu. Neztratili jsme nikoho a hlavně s námi začali trénovat kluci, kteří po dlouhé době začali hrát zase fotbal, takže super, ten tým se nám zase rozšířil. Nejlepší desetigóloví střelci Jiří Navrátil a Cong Phan zůstávají, ty jsme udrželi.

Celkově tedy sookojennost?

S přípravou určitě, s kádrem taky. Možná by se nám hodil ještě jeden hráč dopředu, ale to už teď asi nedoženeme. V zimní přestávce se někoho někam těžko přetahuje.

Podzim jste zakončili výhrou nad Podbořay (7:2) nebylo vám líto, že podzim skončil?

To už jsem byl ve finále rád, že fotbal končil, protože jsem toho měl plné zuby. Ale paradoxně jsme měli papírově na podzim nejslabší sestavu a udělali nejlepší výsledek. Jak to říkám vždycky, fotbal není o jménech, ale o tom, co ti lidi na hřišti předvedou.

Unikát: Devět červených karet ve dvou duelech Duchcova. Nováček z Litvínova řádí

S jakými ambicemi půjdete do jara?

Stále máme v plánu postoupit, ale podle vývoje podzimu je asi jasné, že se nám to nepodaří. To by se musel stát asi nějaký zázrak, ale stále chceme hrát třeba kolem toho třetího místa, tam se to dá dohnat. Vepředu jsou Strupčice, Chlumčany, těm se budeme chtít na jaře přiblížit. Na třetí Lenešice máme hratelnou ztrátu šest bodů.

Čeká vás netradiční jarní premiéra…

Začínáme doma s Litvínovem, ale pokud nebude způsobilé hřiště, tak budeme hrát u nich na umělce. Což je paradox, že budeme první jarní domácí zápas hrát u soupeře v Litvínově. To je divný… My jsme s nimi ze začátku podzimu, vyhráli jsem po penaltách 3:2 a svoji kvalitu potvrdili. Dali nějaké šťastné góly, ale jsou to mladí, běhaví kluci, dělali nám potíže. My ten tým úplně mladý nemáme, spíš zkušený.