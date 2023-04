Jeho tým sice od úvodní minuty vedl, když se prosadil technicky skvěle vybavený mladíček Alex Ingardia, vbláznivé první půli ale novosedlický celek skóre překlopil ve svůj prospěch. „Nehráli jsme dobře," přiznal Pešek.

Co se dělo v kabině? „Řekli jsme si, že na tomto terénu nejde hrát kombinační fotbal. Navíc proti soupeři, který je bojovný, důrazný. Kluci to pochopili, pak jsme se dostávali za obranu soupeře spíš díky rychlosti, zjednodušené hře. Ke konci jsme pak byli lepší a možná i šťastnější. Ale šli jsme si za třemi body. Podle mě se konečně projevilo to, že máme natrénováno."

Baník má totiž za sebou poměrně vydařenou přípravu. „Tak na 80% jsem s ní spokojený. Ale celkově jsme v zimě udělali maximum. Něco se investovalo do hráčů, tak přišly posily, něco do vybavení. Kluci se také snažili, většina chodila. A ti, co nechodili, se chytli za rypák, protože je nás s námi, hrajícími trenéry, až 20. A hrát by měl ten, kdo bude mít natrénováno," řekl kouč Baníku rezolutně.

Zajímavé je, že Ohníč získal šest jarních bodů na venkovních hřištích, doma (na umělé trávě v Bílině) totiž oba své zápasy prohrál. „Možná se projevilo to, že ještě nejsme tak sehraní, zkušení. Ale věřím, že to půjde nahoru. Našim cílem je záchrana. Musíme k ní jít zápas od zápasu, sbírat poctivě body. Postupem času zapracováváme i hráče, kteří začali trénovat a mazat své manko. Jsme optimisti," uzavřel Pešek.

FK Novosedlice - TJ Baník Ohníč 3:4 (3:2). Branky: 18. M. Vorel, 30. Karlík, 43. Janota - 1. Ingardia, 45. Pelikán, 57. Bánom, 87. Bartoš. Rozhodčí: Menšík - Maleček, Krutina. ŽK: 3:5. Diváci: 150.