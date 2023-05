/VIDEO/ Zápas I. B třídy Novosedlice - Strupčice se za stavu 3:4 nedohrál, protože domácí hráč Pavel Karlík inzultoval hlavního rozhodčího Miroslava Vlašiče.

Inzultace sudího Vlašiče v Novosedlicích | Video: KÚFS

V Novosedlicích je tradičně horká půda. Nejezdí na ni rádi soupeři ani rozhodčí. Domácí tým disponuje několika velmi dobrými fotbalisty, kteří svou výkonností nepatří do okresní soutěže. Problémem většiny hráčů celku z Teplicka je ale hlava. To ostatně přiznal před časem i trenér Dušan Tesařík, který Novosedlice trénoval. Pohled do historie je výmluvný, disciplinární komise už novosedlické hráče řešila nesčetněkrát.

Bývalý ligový hráč Teplic v I. B třídě inzultoval sudího, dal mu tři záhlavce

Pavel Karlík je bezpochyby fotbalová osobnost, jeho kariéra je bohatá, kromě čtyř soutěžních duelů za Teplice hrál například dlouhou dobu druhou ligu v Ústí nad Labem. S chováním na hřišti má ale často problémy, to mi potvrdila většina sudích, která ho pískala. V utkání se Stupčicemi Karlos přestřelil. Rozhodčí Vlašič sice i podle dostupného záznamu zápasu nepředvedl dobrý výkon, to ale není důvod k tomu, aby byl fotbalisty fyzicky napadaný. Takové jednání je nepřípustné, stejně tak jako následné obhajování zvráceného jednání.

Novosedlický Karlík o inzultaci: Sudí dostal, co si zasloužil. Neomluvil jsem se

Novosedlický případ jen potvrzuje, že v postcovidové době chování hráčů i diváků v hledišti zhrublo, vytrácí se respekt mezi hráči i směrem k sudím. Pravdou ale je, že klesá i kvalita rozhodčích, navíc i jejich chování je často na hraně. Pokud to takhle půjde dál, pokud budou brát hráči spravedlnost do svých rukou, byť cítí často oprávněně velkou křivdu, ve fotbalovém prostředí se nebudou cítit bezpečně ani sudí a ani samotní hráči. A fotbal, ta krásná hra s „kulatým nesmyslem" v hlavní roli, bude na nižší úrovni skomírat.