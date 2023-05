Po slibném podzimním začátku se novosedlický nováček potácel od porážky k porážce. Přes zimu dal kádr relativně do kupy a po třech úvodních porážkách čtyřikrát v řadě vyhrál. Postupně vyhrál v Obrnicích (4:3), nad Osekem (4:2), v Podbořanech (4:1) a nad béčkem Loun (3:1). Pět gólů v těchto čtyřech zápasech dal Milan Jadrný, čtyřikrát se trefil Daniel Vorel. „My jsme v těch zápasech nebyli fotbalově lepší, ale dali jsme do toho bojovnost, srdíčko. Ale hráli jsme hlavně s týmy z dolní poloviny tabulky. Za výhry jsme i tak samozřejmě rádi, pomohly nám. Uvidíme, jak to bude dál, protože v dalších kolech máme mnohem těžší soupeře," vyhlíží Karlík další soupeře.

Série výher skončila v sobotu v Duchcově, kde Novosedličtí prohráli 1:4. „První půle byla z naší strany strašná. Góly jsme dostali po našich chybách. Druhá půle byla lepší, ale domácí vyhráli zcela zaslouženě, byli lepší. Vzadu mají Barnata, který dělá celou hru, uprostřed Phan, vepředu šikovní útočníci. To my nemáme, my jsme vzadu v prdeli. Hrajeme tam jako děti," shrnul souboj v Duchcově Karlík, jediný střelec Novosedlic.

Jeho tým trápí úzký kádr. „Ono to vypadá, že je nás víc, než nás bylo na podzim, ale je to jen naoko. Třeba máme na lavičce čtyři kluky, ale tři z nich jsou zranění. Hraje nás jedenáct, nastoupí každý, kdo může přijít. Podle toho to pak vypadá. Ale zaplaťpánbůh za ty čtyři výhry. Teď k nim musíme přidat další body, i když budeme mít silné soupeře."

V sobotu od 13.30 hodin Novosedlice přivítají vedoucí Strupčice.

FK Duchcov - FK Novosedlice 4:1 (3:0). Branky: 27. a 78. Orlt, 7. Procházka, 30. Holub - 75. Karlík. Rozhodčí: Živnůstka - Klimpl, Kuriljak. Bez karet. Diváci: 100.