Oldřichov ztráta mrzí. „Byl to pro oba týmy hodně důležitý zápas, protože jsme byli bodově nastejno; tabulka je od desátého do patnáctého místa naprosto vyrovnaná. Byl to kvůli důležitosti zápas o jednom gólu, oba týmy hrály poctivě odzadu. Pro diváky to ale byla celkem nuda," říká oldřichovský lídr Jan Dědič.

Jeho tým má problémy se střílením gólů, což se ukázalo i proti týmu z Děčínska. „Ano, ten problém máme. Je to i tím, že jsme se v minulé sezoně zachraňovali až v posledních kolech, tak to máme v hlavách; spíš se soustředíme na obranu, což se nám daří. Je to hodně psychicky náročné. Myslím si, že jinak máme kvalitu na střed tabulky."

FOTO, VIDEO: Přípravky konečně vyběhly do akce! Dívky měřily síly s kluky

Když má Dědič vypíchnout, co se Oldřichovu daří, zmíní znovu defenzivu. „Na jaře jsme odehráli šest kol, v devadesáti minutách jsme prohráli jen zápas s Brnou, ale i v něm jsme měli na to vyhrát. Fungujeme skvěle v kabině, je dobrá atmosféra, chodíme třikrát v týdnu trénovat v celkem slušném počtu. I proto jsme schopni běhat a kousat do poslední minuty. To jsou naše hlavní zbraně."

V dalším kole oldřichovskou obranu prověří v krajském přeboru druhé Srbice, který společně s vedoucí Brnou mají nejlepší ofenzivu v celé soutěži. „Myslím si, že Srbice mají jednoznačně nejlepší kádr z cele soutěže. V tomhle zápase nemáme co ztratit, můžeme jediné získat. My nepřijedeme hrát krásný fotbal, ale získat tři body," slibuje Dědíč.