Vy jste do utkání naskočil už ve 20. minutě místo Brejchy. Co se stalo? Byl to trošku šok, ale už od rozcvičky jsem s tím počítal… Trenér mi řekl, že má náš obránce problém se svalem, tak ať jsem připravený.. Brejchyč to zkusil, ale radši odstoupil, aby se dal do pořádku na další zápasy. Já původně počítal, že budu hrát až po poločase, protože jsem také čerstvě doléčil zranění ze zápasu s Perštejnem. Samozřejmě jsem rád, že jsem mohl nastoupit už takhle brzo.

TJ Oldřichov - FK Ústí nad Labem B 4:1 (3:1). Branky: 29. a 32. Bartko, 44. Leden, 57. Pour - 35. Vaněk. Rozhodčí: Oborník - Vlk, Sabo. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

Vyhráli jste nad Ústím 4:1. Jaký to byl zápas? Ústečtí mají v sestavě hlavně mladíky. Bylo to tedy o tom, jestli se s nimi dokážete rovnat fyzicky?

Já se na tento zápas velmi těšil, mám totiž v Ústí spoustu dobrých kamarádů, hrál jsem za něj. Bylo to velmi náročné utkání, protože Ústí hraje poslední zápasy velmi dobře a má dobré výsledky. A ano, bylo to hlavně o tom, jak se s nimi dokážeme vyrovnat fyzicky, což jsme dle mého zvládli velmi dobře.

Co utkání rozhodlo?

Myslím si, že utkání rozhodly hlavně souboje, které se nám dařilo často vyhrávat.

A určitě i góly, tři z nich dali vaši útočníci. Jsou to právě oni, na koho spoléháte?

Oba útočníci hrají výborně celou sezónu. Jejich góly jsou pro nás klíčové. Důležité je ale také hlavně i to, že poslední zápasy dostáváme málo gólů, což je zásluha naší obrany včetně brankáře.

Co ještě hraje velkou roli pro to, aby byl váš tým úspěšný, Jestli jste kompletní? Nebo tam jsou i jiné faktory?

To, jestli jsme kompletní, dělá samozřejmě hodně. Ale myslím si, že je nejdůležitější je, abychom na hřišti makali jeden za druhého. Proti Ústí tomu tak bylo.

Minule jste nešťastně prohráli v Srbicích, kde domácí v závěru skóre otočili ve svůj prospěch. Co taková porážka udělá s psychikou, když saháte u favorita na body a pak najednou nic? Říkali jste si, že na to nejlépe zapomenete právě výhrou?

Nám se to stalo už vícekrát. Například s Brnou, kdy jsme také dostali gól na konci zápasu. Na psychiku to samozřejmě příjemné není, musíme si na to dávat pozor. Ano, do zápasu jsme šli s tím, že na nešťastnou prohru zapomeneme a napravíme jí výhrou.

S Ústím to byl záchranářský souboj, byla znát nervozit a důležitost zápasu?

Všichni jsme o důležitosti tohoto zápasu věděli a také jsme k tomu tak přistoupili. Nervozita byla, ale v tom zdravém slova smyslu.

Dokázali jste vyhrát, ale v tabulce ještě nemáte vyhráno. Pořád to vypadá na chvostu našlapaně. Los navíc nevypadá úplně příznivě.

Vyhráno ještě nemáme, tabulka je hodně vyrovnaná… Musíme pokračovat dále a sbírat body.