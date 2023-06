V Lovosicích o kolo dříve odehrál plnou minutáž veterán Sedláček, navíc dal vítězný gól. „To nám vytrhl trn z paty, vyhráli jsme se štěstím, klobouk před ním dolů. Jeho přístup je obdivuhodný, navíc má oldřichovské srdíčko. Opět nám velmi pomohl."

Doma proti mostecké rezervě se do hry v 62. minutě, kdy jeho tým prohrával po šíleném kiksu brankáře Kosinského 1:2. „To bylo trestuhodné, vypadl mu při centru míč z rukou. Vlastně jsme z jedné šance dostali dva góly. Pak jsme sice brzy po obrátce snížili Holubem, ale po další chybě, kterou tentokrát u lajny vyrobil Opata, to znovu bylo o dvě branky. Je to velká škoda, protože jsme na začátku hráli půl hodiny výborně, vytvářeli jsme si šance. Škoda, nic ale není ztraceného," ví Schrenk.

FOTO: Musíme si pomáhat! Proboštov proti Šluknovu bojoval i za Ledvice

Z krajského přeboru se nejspíš budou pakovat tři mužstva, ve vyrovnané tabulce je nyní celek z Teplicka jeden bod nad hladinou. „Dva budou sestupovat určitě. Třetí v případě, že někdo bude chtít jít nahoru do divize. Pole našich informací by Brná měla mít zájem, dokonce si prý kabina divizi odhlasovala, takže počítáme s tím, že dolů spadnou tři mančafty. Naštěstí se zachránilo Štětí, v opačném případě by hrozil i pád čtyř celků," informuje oldřichovský funkcionář.

V příštím kole má doma mužstvo kouče Bory Matouše Horní Jiřetín, který pod hladinou dýchá s brčkem v ústech. „Pokud vyhrajeme, tak se můžeme vyšvihnout na deváté místo, druhá polovina tabulky je nesmírně vyrovnaná. Z dovolené se snad už vrátí Hoffman, k dispozici by mohl být i Zícha. Chceme to zvládnout, ať se nemusíme klepat."

TJ Oldřichov - FK Baník Most-Souš 2:3 (0:2). Branky: 49. Holub, 84. Bartko - 28. Charamiza, 31. Petržílka, 76. Schön. Rozhodčí: Klimpl - Kuriljak, Živnůstka. ŽK: 2:2. Diváci: 150.