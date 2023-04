Rozlouskly ho penaltové rozstřely, hrstka diváků viděla devět sérií. „Je škoda, že jsme to v penaltách neurvali, potřebujeme body. Máme jeden, chtěli jsme víc. Ale ty penalty… Čtyři hráči nedali. Spoléhal jsem na zkušené, ale jeden z nich to kopnul lehce doprostřed. To spíš mladí mě překvapili, těm jsem tolik nevěřil. Kopalo devět hráčů, čtyři nedali, to je skoro polovina. Ostuda."

Nejhezčí gól dal brácha, je skromný čtyřgólový kanonýr ze Rtyně

Špatné postavení Baníku v tabulce je zapříčiněno malou účastí na tréninkách i zápasech. „Nejsou lidi, prostě nechodí, někteří jsou zranění. Teď jsme měli jen jednoho na střídání do pole. Není taková kvalita. Přijedu na trénink po práci z Mostu, je tu pět šest lidí. S tím se nedá trénovat. Když jsme trénovali, byli jsme nahoře, když netrénujeme, tak jsme dole," ví Eliáš.

Bezprostřední boj o záchranu se ale Oseka netýká. Zatím. „Musíme vyhrávat doma a občas něco přivézt i z venku. S posledním Vroutkem jsme před týdnem padli, to bylo velké zklamání. Ta tabulka je našlapaná, hodí se každý bod. Uvidíme, co dál. Teď to hlavně dohrát bez dalších starostí," přeje si osecký kouč Jiří Eliáš.

TJ Baník Osek - SFK Meziboří 1:1 (1:0), PK: 5:6. Branky: 25. Procházka - 71. Fialka. Rozhodčí: Prágl - J. Vlašič, M. Vlašič. ŽK: 3:4. Diváci: 100.