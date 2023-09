Oldřichov dal dva góly a i když právě Kalabza chvíli před půlí snížil, vybudování náskoku se ukázalo jako stěžejní. „My máme zkušený celek, umíme bránit, když vedeme, hrát poctivě odzadu. Proboštov je nováček, má hodně mladých. Myslím si, že v A třídě se moc nesetkal se soupeřem, který by hrál zkušený a silový fotbal. My si vedení pohlídali, vzadu jsme silní," libuje si Dědič.

„Prohráli jsme si to v tom prvním poločase," ví Kalabza. Sice jsme měli po obrátce více ze hry, ale srovnat se nám nepodařilo. Hodně důležitý byl třetí gól domácích. I pak jsme měli šance, ale nedali jsme je. Byl to spíš boj, ne pěkný fotbal," přidává své hodnocení.

Proboštovská naděje souhlasí s tím, že Oldřichov má daleko zkušenější tým. „My máme mladé družstvo, ke zkušenějším patří Baran, Šváb nebo Nosek. Ty zkušenosti musíme nahradit bojovností, nechat na hřišti vše."

Proboštov má po čtyřech kolech pět bodů, což na nováčka není špatná vizitka. „Mohlo jich být víc. Ale jsme spokojení. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s každým," je Kalabza optimista. „Jen musíme využívat šance. Nemáme jich tolik, jako jsme měli v A třídě. O to víc je potřeba, abychom byli v zakončení úspěšní."

V Oldřichově se dýchá ještě lépe, devět vybojovaných bodů signalizuje, že tato sezona by mohla být mnohem lepší než ty předchozí. „A to jsme ještě mohli v minulém kole porazit Černovice, měli jsme v tom zápase tolik šancí, že to nepamatuji za dvanáct let, co tu jsem. Vypadá to na dobrou sezonu, ale může se to obrátit," uvědomuje si Dědič.

Přidává zajímavý pocit, který ze současného oldřichovského týmu má. „Máme už několik let výbornou partu, na ní to stojí. Teď cítím takovou auru, že chceme hrát mezi nejlepšími pěti týmy soutěže. Skvěle jsme doplnili kádr, o čemž svědčí i to, že jsme postavili proti Proboštovu silnou sestavu se silnou lavičkou, přestože nám tři hráči ze základu chyběli."

A může být ještě líp, za několik málo týdnů totiž do zápasů naskočí posila z Loun Daniel Zícha. „S ním budeme ještě silnější," slibuje Dědič.

TJ Proboštov - TJ Oldřichov 3:2 (2:1). Branky: 11. a 40. Bartko, 65. Pour - 43. Kalabza, 75. J. Brodský. Rozhodčí: Oborník - Sabo, Vlk. ŽK: 2:4. Diváci: 250.