Michal Račuk o úspěchu Proboštova:

Zdroj: Deník/František Bílek

To ale Proboštovu vůbec nevadilo, jeho fanoušci pálili jedno pyro za druhým a oslavnými chorály velebili své hrdiny. „Byla to fantastická sezona. Minulý rok nám bylo nabídnuto hrát krajský přebor. Ale neshodli jsme. Já si to chtěl vykopat. Věřil jsem týmu, že to dokáže. Hodně nám pomohla osobnost trenéra Petra Němce. Je to chlap na svém místě, pro nás zkrátka velmi důležitý muž. Mít takovou osobnost v týmu je obrovské plus," dal Račuk kredit olympijskému vítězi z Moskvy 1980 i dvojnásobnému mistrovi ligy s četnými trenérskými zkušenostmi.

FOTO: Tohle jsou moje nejhorší narozeniny! Dubský šéf Klimek musel kousat prales

V Proboštově se vytvořila báječná parta, vedení prý cíleně hledá hráče i podle charakteru. „Když se vyhrává, tak parta je. Uvidíme, jak to bude v krajském přeboru, až přijde pár porážek, to ji prověří," upozornil Michal Račuk.

Kádr se bude snažit posílit, ale půjde spíš o skromné doplňování kádru. „Pro nás bude těžké nějakou posilu udělat. Na volný přestup nikoho krást nechceme, to je v rozporu s naší filozofií. A peněz moc nemáme. Jsme rádi, že teď máme díky sponzorskému daru nové střídačky, ty hned stadion zvedly. S posilami to bude horší. Navíc chceme, aby si krajský přebor zahráli ti, kteří si ho vykopali."

Proboštov do krajského přeboru z I. A třídy postupuje společně s Ledvicemi, Teplicko tak bude mít v nejvyšší krajské soutěži šest týmů. „To bude paráda, samé derby. Moc se na to těšíme. Ale zároveň chceme i pracovat s mládeží, podhoubí totiž máme parádní. Můj cíl je vychovat do budoucna hráče pro prvoligové Teplice," sní Račuk.

TJ Proboštov - SK Ervěnice-Jirkov 1:1 (1:1), PK: 3:4. Branky: 7. Uhlíř - 37. Krok. Rozhodčí: Pašek - Schreiner, Krutina. ŽK: 2:2. Diváci: 350.