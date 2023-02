Přípravu přitom mají Proboštovští podle Račuka dobrou. „Kvalitní tréninky, kvalitní trenér, chodí nás hodně trénovat. Jen to nedokážeme v zápasech prodat. Byli jsme i na soustředění, odmakalo se to. Nechápu, že to pak na hřišti vypadá jinak. Takhle to na jaře nedotáhneme."

TJ Proboštov byl dlouhá léta účastníkem krajského přeboru, na jaře 2017 se ale zřítil o soutěž níže. Před více než dvěma roky přišla změna ve vedení klubu, která byla startem obrození, jenž má vyvrcholit na jaře postupem. Podzimní část mužstvu kouče Petra Němce, zlatého olympionika z roku 1980, vyšla velmi dobře, I. A třídu vede o bod před Juniorem Děčín a o tři před Pokraticemi.

V zimě v kádru k žádným velkým změnám nedošlo, k mužstvu se ale připojil Dominik Šístek. „Není potřeba nějakého posilování. Šísty zapadl, je to dobrý kluk, chytil se. Ještě zkoušíme jednoho dva hráče, ale myslím, že mančaft máme kvalitní. Jen musíme zlepšit přístup," upozornil Račuk na hlavní proboštovský problém.

V zimní přípravě zatím celek z Teplicka dostává hodně branek. Před duelem v Srbicích chtěl právě tento nedostatek zlepšit, na umělé trávě druhého týmu krajského přeboru se ale držel jen v první polovině úvodního poločasu. „I když vezmu v potaz, že jsme nebyli kompletní, chyběla skoro celá obrana, nebo že jsme hráli se soupeřem, který je o level výše, tak výkon měl být daleko lepší. Pokud někdo chybí, jsou tam jiní hráči, kteří se můžou ukázat. To se bohužel nestalo," hodnotil klubový předseda, kterého to i v necelých 42 letech stále táhne do branky, nepovedené střetnutí. „Byl to můj první zápas po pěti měsících. Zase mám chuť se na to vykašlat. Říkám si, jestli mám ve svém věku zapotřebí dostávat takové příděly," láteřil veterán.

„Kdybychom takhle hráli v sezoně, tak nemůžeme počítat s dobrými výsledky. I trenér byl naštvaný. U mladých hráčů bych očekával větší nasazení, větší chuť, větší nažhavenost. Pak jdeme do kabiny, každému je to jedno. Nejde to mít takhle na salámu. To, že se nedaří, štve jen ty starší, to je prostě špatně. Já když byl mladý, tak jsem chtěl vyhrávat, proto to děláme. Když tam srdce nedáme, tak se dařit nebude. Musíme makat jeden za druhého, musí tam být týmový duch. Bez toho úspěch nebude," pokračoval Račuk v otevřené kritice, kterou chce strhnout tým k lepším výkonům.

Jak přístup zlepšit? „Je to o tom nasazení, srdci. Srbice jsou kvalitní mančaft, ale v poháru jsme si s nimi dokázali, že se dají porazit, když budeme mít ten správný přístup. Před mistráky si budeme muset sednout a říct si, že takhle ne. Dostali jsme facku, snad se z ní probereme. Naše motto je mít srdce pro Proboštov, takže to budeme muset urvat, když se nebude dařit fotbalově, jezdit po prdeli."