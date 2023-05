Do krajského přeboru půjdou z I. A třídy dva týmy, náskok Proboštova se zdá být nedostižný, i když v závětří číhající týmy ještě tajně pomýšlí na jejich svržení. „Ledvice se nás drží jako koule u nohy," směje se Račuk. Viktorku, kterou jeho družstvo dokázalo nedávno porazit, má za zády v sedmibodové vzdálenosti, k dobru tak má lepší vzájemné zápasy. „Oni ale hrají ještě o jednou střetnutí více než my," upozorňuje proboštovský předseda. „Každopádně už to chceme dotáhnout do zdárného konce, i když ještě nechci moc mluvit o triumfu nahlas. Ale je to blízko."

V Rumburku Proboštov nechtěl opakovat to, co se mu přihodilo na začátku jara na hřišti posledního Klášterce. Jenže… „Řekli jsme si nějakou taktiku, jak zvládnout začátek, ale už po třiceti sekundách jsme dostali gól. Naštěstí jsme do poločasu srovnali. Ještě před odchodem do kabin nás zachránil parádním zákrokem brankář Kořínek. A pak už se hrálo jen na jednu bránu, podařilo se nám dát i kýžené branky. Kluci makali, jsme po výhře 4:1 spokojení."

Během utkání na rozlehlém rumburském stadionku se Račuk vrátil do žákovských let, kdy jako hráč Teplic sbíral při mistrovských duelech „sklářů" míče. „Domácí zdržovali. Stál jsem za jejich bránou a podával míče. Chápu, že dali brzy gól, tak to chtěli nějak ukopat, proto nepospíchali. Oni mají svoje problémy, potřebují body, tak zvolili tuhle taktiku. My jsme to ale zvládli a ty góly jsme jim nakonec dali."

Tři ze čtyř přesných zásahů dal mladíček Lukáš Brodský, jednou se trefil Ladislav Šourek. Gól Rumburka obstaral Lukáš Burda. V příštím kole hraje Proboštov doma s Roudnicí nad Labem (sobota, 17).