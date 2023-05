Ani hattrick Denise Egrta nestačil Srbicím v derby s Krupkou na vítězství. Sokol v závěru přišel o jednobrankový náskok a poté nezvládl penaltový rozstřel. V sezoně tak před svými fanoušky padl vůbec poprvé.

Srbice - Krupka | Video: Deník/František Bílek

„Byl to pěkný fotbal, padaly krásné góly. Musím kluky pochválit za bojovnost. V posledních zápasech se zvedají, projevuje se jejich bojovnost, dávají si to. Jsem spokojený, odvézt si dva body ze hřiště lepšího mančaftu je super," měl z výhry radost trenér hostů Luděk Altman. Jednotlivce příliš chválit nechtěl, ale po chvíli naléhání vyzdvihl útočníka Josefa Kotrbu. „Maká, jezdí, nabízí se, dokáže strhnout ostatní."

„Fotbal to byl sice pro diváka pěkný, nenudil se, ale pro nás je to ztráta dvou bodů. Možná to je i tím, že nám pár hráčů chybí, hlavně Martykán, který naši hru dělá. V utkání jsme ještě pár minut před koncem vedli, ale nakonec jsme nezvládli nejen závěr, ale i penalty," komentoval derby obránce Srbic Jiří Pimpara.

FOTO: Byli jste na fotbale v Teplicích? Najděte se na fotkách!

Zápas přinesl také tvrdou hru, což vycházelo z taktiky Krupky. „My chtěli být u soupeře natěsno, nedávat mu prostor. Ale nebyly tam žádné surové zákroky, celkově to bylo v klidu. Jen mezi lavičkami to trošku jiskřilo, ale myslím, že tam byla i sranda, hecování," nabídl svůj pohled Altman.

„My na hřišti si emoce moc nemůžeme dovolit, když nás je málo. A Krupka na tom nebyla o moc lépe. Musím ji pochválit, chtěla hrát fotbal, Luděk Altman to tam dobře vede," ocenil soupeře Pimpara.

Těší ho také to, že srbický forvard Denis Egrt je stále při střelecké chuti. „On dává góly pořád. Sice je to s ním občas složitější, protože chce trhat rekordy, tak občas lidi vidí, že ho okřikneme. Ale je to v pohodě, jsme rádi, že ty góly dává."

TJ Sokol Srbice - FK Krupka 3:3 (1:1), PK: 1:3. Branky: 39., 50. a 74. Egrt - 27. Kerner, 56. Schubada, 83. Hloušek. Rozhodčí: Menšík - Klimpl, Živnůstka. ŽK: 3:1. Diváci: 150.