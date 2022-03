V zimě řadu hráčů postila „lenora”, místo poctivého tréninku se věnovali jiným činnostem. „Řekl bych, že někteří kluci ztratili chuť do fotbalu. Někteří i odešli. Jsou to ale ti, kteří u nás nebyli nějak dlouho. Povedlo se nám udělat tři čtyři nováčky, mohli by hrát v základu,” přibližuje klubový funkcionář. K nepovedené přípravě poznamenal: „Nechtělo se moc trénovat. I na soustředění ve Sloupu bylo málo lidí z áčka a béčka, dohromady snad jen pět. Ale měli jsme tam 15 dětí, to nás těší. To, že se mužům příprava nepovedla, nás ale straší. Bylo tam sice několik přáteláčků, ale lepili jsme to, hráli za nás i fotbalisti odjinud.”

Osek už se těší na derby. S Duchcovem devět let neprohrál. Kdo bude v bráně?

Baník oslaví v létě 100 let od svého založení, kulaté výročí si nechce nijak pokazit. „Na jaře nechceme mít problémy. Sice máme nějaký bodový náskok, který vypadá jako velký, ale víte, jak to je. Můžete prohrát dva tři zápasy a už se vezete. Toho se chceme vyvarovat, prostě nechceme mít problémy.” Na závěr trochu statistiky: Na podzim byli nejlepšími střelci Ohníče Patrik Homolka a Stanislav Berky, oba dali 8 branek. Celkem Baník v patnácti duelech nastřádal 20 bodů, což stačilo na 11. místo. Doma bral 15 bodů, venku pouze pět.