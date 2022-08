Byl to velký tahák - Dědič, Kerner a Skrčený v dresu Krupky, na druhé straně tým s několika nováčky v sestavě, navíc okresní derby. Úroveň utkání ale byla poplatná prvním kolům. „Bylo znát, že se týmy sehrávají, že je zkrátka začátek sezony. Čekal jsem, že to tak bude. Na hřišti nikdo nechtěl prohrát, hodně se bojovalo. Řekl bych, že nikdy nebyl lepší, remíza po devadesáti minutách je zasloužená," řekl Altman, pro kterého to v roli hlavního kouče byla premiéra.