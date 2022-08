„Trénujeme ve velkém počtu, tréninky mají obrovský náboj, jsou výživné, i já mám po nich dost. Z trenéra a jeho práce mám velmi dobrý pocit. Petr Němec je obrovská osobnost, ve fotbale něco dokázal. Dokázali jsme zkvalitnit kádr, i proto chceme být na špici I. A třídy. Nesleduji ostatní týmy, netuším, kdo bude nahoře. My se ale chceme poprat o postup, do krajského přeboru podle mě patříme. Mohli jsme ho už hrát, bylo nám v létě nabídnuto jít nahoru ze třetího místa. Ale chceme si kraj vykopat na hřišti a zažít pak oslavy postupu," řekl Michal Račuk o cílech do nové sezony.

TJ Proboštov - FK Junior Děčín 2:2 (0:1), PK: 4:1

Branky: 49. Záveský, 55. Kalabza - 22. Vait (PK), 90. +2 Rygar.

Rozhodčí: Sýkora - Menšík, Schreiner.

ŽK: 4:5.

ČK: 65. Záveský (Proboštov).

Diváci: 350.