Série pěti vítězných zápasů vynesla osecký Baník na samé čelo tabulky skupiny B v I. B třídě. Naposledy doma porazil Lenešice 4:2. „Uvidíme, co s námi udělá pauza, ale možná, že zkusíme hrát o postup!“ tvrdí šéf Baníku Patrik Váňa.

Osek (v zeleném) - Lenešice 4:2 | Foto: Deník/František Bílek

Před utkáním byl favorit jasný, Lenešicím patří poslední příčka. „Údajně se poprvé v sezoně sešly v plné sestavě. Vůbec nebyly špatné. Pro nás to byl na těžkém terénu náročný zápas. Po úvodním mírném tlaku soupeře nás uklidnil vedoucí gól. Pak jsme přidali druhý, ale měli jsme mít do půle větší náskok, šance jsme na to měli. A byly obrovské!“ líčí Váňa průběh střetnutí.