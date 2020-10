Proti Hornímu Jiřetínu začal jeho celek dobře, díky Sedláčkovi šel do vedení. Další góly nepřidal, naopak po obrátce inkasoval. „Ve druhém poločase jsme úvodní čtvrthodinu zůstali v kabině,“ glosuje Matouš.

„Horní Jiřetín měl několik standardek, z jedné takové vyrovnal. Ještě chyběla půlhodina do konce, ale z naší strany to nebylo dobré. Hráli jsme ve strachu, kazili jsme jednoduché míče. Soupeř si ten bod navíc zasloužil, dal do hry více bojovnosti.“

Matouš své svěřence nabádal k větší bojovnosti, ani to ale nestačilo na tři body. „My si řekli, že když hrajeme špatně, tak také budeme bojovat, je to osvědčená věc, když se nedaří. Ale Horní Jiřetín dal do hry víc toho srdce.“



Oldřichovu chybí hráči, kteří by na sebe vzali zodpovědnost, kteří by ostatní strhli. „Je tam jen Pavel Sedláček, kterému je přes čtyřicet. Ten dělá skluzy za mladý. Ale k němu se musí přidat čtyři další. Je mi to vše líto, protože poctivě trénujeme. Je to od nás trápení. Hrajeme to pro radost, aby nás to nebavilo. To tam teď tolik není.“



Oldřichov je přitom kompletní, chybí mu jen dlouhodobě zraněný útočník Oldřich Zícha. „To je několik gólů za sezonu. Ale není to jen o jednom hráči. Ostatní jsou zdraví, musíme si s tím poradit.“

Podle Matouše se od jeho celku odvrací i štěstí. „Tak to je, když se nedaří. Snad to brzy zlomíme,“ přeje si Matouš.



V příštím kole hraje Oldřichov v Lovosicích, které dostaly naposledy sedm branek v Srbicích.

TJ Oldřichov – TJ Sokol Horní Jiřetín 1:1 (1:0), PK: 3:4. Branky: 18. Sedláček – 58. Flemmr. Rozhodčí: Menšík – Lesňák, Krutina. ŽK: 5:2. Diváci: 50.