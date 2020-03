Krupka ztratila odchodem Černého 15 gólů

Pohled na tabulku v Krupce strašil přes zimu vedení i hráče. Až deváté místo! „Nejsme spokojeni,“ skoro si až odplivne trenér Martin Vrtiška. A teď detailnější rozbor: doma Krupští patří k nejlepším, venku k nejhorším. Proč? „Víme, kde je problém. A není to jen o zápasech venku. Celkově si vytvoříme velké množství šancí, ale produktivita byla špatná. Až mizerná,“ běduje hlavní kouč TJ Krupka. A může být ještě hůře, Krupka totiž přišla o svého nejlepšího střelce Davida Černého, který v zimě odešel do teplického béčka. Navíc ztratila i Lukáše Hrubého, jenž se přesunul do Kadně. „Oba nám budou hodně scházet, to musím přiznat. Díky těmto odchodům dostanou více prostoru na hřišti naši mladí hráči, kteří čekali na šanci. Teď jí dostanou a já pevně věřím, že se jim bude dařit a v sestavě se udrží.“ Další změny? Al-Eraidi zamířil do Neštěmic, brankář Cafourek zpět do Mostu. Z teplické mládeže přišel do Krupky brankář Alex Dombrovskij. „Na jaře chceme zapracovat nováčky do sestavy a v tabulce se posunout výše,“ říká Vrtiška.



Modlany si fotbal užívají



Už několik let platí, že Modlany se především baví fotbalem. Ambice na postup nemají, hrát nižší soutěž je také neláká – krajský přebor je pro ně ideální. Modlany – Už několik let platí, že Modlany se především baví fotbalem. Ambice na postup nemají, hrát nižší soutěž je také neláká – krajský přebor je pro ně ideální. „Máme i stabilizovaný kádr. Ani teď v zimě nikdo nepřišel, nikdo neodešel. Jen brankář Slavík, který bydlí v Praze, nám už nepomůže, rozhodl se pomoct Hostivaři se záchranou Pražského přeboru,“ informuje vedoucí Baníku Radek Kupka. „Po zranění se do hry vrátil v zimní přípravě Jan Vavrinec,“ doplňuje. V přípravě Modlany prohrály 1:7 s teplickým béčkem, remizovaly 2:2 s Proboštovem a v poháru ztroskotaly na Oldřichovu (1:4). „Tréninková morálka byla v rámci možností dobrá,“ chválí Kupka. Fanoušci se opět můžou těšit na zkušeného Stožického, hrajícího trenéra Doležala nebo na mladého Verbíře. „Doly má pořád co týmu dát,“ těší Kupku.



TJ Krupka - SK Baník Modlany 1:1 (0:0), PK: 6:5

Branky: 88. Seidl - 68. Verbíř (PK).

Rozhodčí: Kloub - Vlašič, Prágl.

ŽK: 1:3.

Diváci: 60.