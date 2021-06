Dobkovice, které hrají I.B třídu, tak navázaly na týden staré vítězství nad Velkým Březnem. Duchcov, který byl před pauzou vedoucím týmem druhé skupiny nejnižší krajské soutěže, hrál poprvé od loňského října. Domácí udeřili po pauze, když se ve 48. minutě trefil Šindelář, o čtyři minuty později udeřil Knespl.

Za Duchcov pak snížil v 76. minutě Holubička, který proměnil pokutový kop. Hosté mohli i vyrovnat, Dobkovice ale těsnou výhru udržely.

„Utkali jsme se s kvalitním soupeřem, který byl před pauzou oprávněně na čele druhé skupiny I.B třídy. V prvním poločase jsme se lépe pohybovali, vytvořili si několik šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním prolomit střeleckou smůlu. To se podařilo, dali jsme rychle dva góly. Jenže místo toho, abychom přidali třetí, tak jsme se nechali zbytečně zatlačit, dostali zbytečný gól z penalty a pustili soupeře do několika dalších šancí. Naštěstí jsme to dokázali ubránit. Utkání mělo parametry mistrovského zápasu, konečného vítězství si hodně cením,“ přiznal Jan Plaček, brankář SK Dobkovice.

SK Dobkovice - FK Duchcov 2:1 (0:0)

Branky: 48. Šindelář, 52. Knespl - 76. Holubička (PK).

Dobkovice: Plaček - Šulc, Knespl, M. Štol, Bucek - R. Štol, Veselý, Šmalcl, Línek - Dyrynk - Vondráček. Střídali: Boček, Šindelář, Řeháček.

Duchcov: Ajdinovič - T. Holub, Tichý, Kubánek, Šural - Navrátil, Cong Phan, Holubička, Procházka - Zoubek, Giňa. Střídali: Hájek, Mudrák, J. Král, Zima.