Domoušice jedou. Tým z Lounska vyhrál i čtvrté utkání v řadě, když doma porazil Vilémov a se stoprocentní bilancí nadále kraluje krajskému přeboru.

„Podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Byli jsme lepší, techničtější, bylo tam z naší strany i více šancí. Kluci měli herní převahu a před brankou si dokázali vytvořit větší tlak,“ pochvaloval si Zdeněk Kutner, předseda fotbalového klubu v Domoušicích. „Soupeř mě svým výkonem zklamal, čekal jsem tedy od něj daleko víc. Byli hratelnější víc, než jsme předpokládali,“ dodal.

„Nekvalita hrací plochy nás nutila hrát jednoduše, při snaze o kombinační hru byla práce s míčem příliš zdlouhavá a následně přicházely nebezpečné ztráty. První poločas lépe zvládli domácí, nám patřil ten druhý, ale bohužel my jsme své šance proměnit nedokázali. Hráčům nelze upřít bojovnost a touhu výsledek zvrátit, ale dnes nám prostě nebylo přáno,“ pravil Vlastimil Chod, smutný kouč Vilémova.

Z posledního místa se vyhrabalo Jílové, které doma předvedlo husarský kousek. Svěřenci Pavla Salavy prohrávali ještě v 78. minutě 1:2, navíc hráli bez vyloučeného Žáčka. Přesto dokázali porazit Modlany 3:2 a zapsali první body v sezoně.

„Za výhru jsme samozřejmě rádi, potřebovali jsme to jako sůl. Zase jsme více držel míč, Modlany k nám přijely jenom bránit. Jenže jsme dostali obě branky po velkých chybách. Paradoxně nám pomohlo vyloučení Žáčka, šli jsme do deseti a utkání otočili. Přálo nám i štěstíčko, naše vítězná trefa padla z velké dálky, navíc tam byla teč. Věříme, že se výsledkově zvedneme,“ zdůraznil Pavel Salava, kouč Jílového.

Teplické derby mezi Srbicemi a Krupkou skončilo nečekaným debaklem. Domácí rozsápali nebohou Krupku 11:1!

„Výhru jsme si užili, ve druhém poločase jsme se fotbalem bavili. Nikdo z nás před zápasem nečekal, že bychom vyhráli o deset branek. Možná tam hrála roli nezkušenost soupeře, který omladil. Je ale pravda, že do čeho jsme kopli, to tam spadlo,“ přiznal Jan Stibor, srbický fotbalista.

„Kolaps a katastrofa. Oproti minulému zápasu se naše základní sestava nezměnila. Nemyslím si, že by se naši mladí hráči složili. Vypadalo to, že jsme hráli bez obrany, tam jsme přitom měli zkušené kluky,“ hlesl Jiří Valeš, kouč Krupky.

O únik ze dna tabulky si to rozdaly Lovosice a Brná. Zatímco hostům se po vítězném vstupu do soutěže přestalo dařit a svěřenci Tomáše Heřmana hledají cestu, jak zastavit sérii porážek, Lovosičtí chtěli navázat na výhru z Horního Jiřetína. To se jim nakonec povedlo a zvítězili 2:0.

„Jako Ústečák jsem spokojený, že se nám povedlo Brnou porazit,“ usmíval se trenér Lovosic Roman Podrazil. „Potěšil mě hlavně přístup hráčů, neřekl bych, že jsme Brnou nějak přehráli, ale hráli jsme neuvěřitelně týmově. Byli jsme zodpovědní do obrany, jejíž výkon podtrhl brankář Loubal. V jeho věku klobouk dolů,“ chválil 53 letého veterána, jenž musel mezi tři tyče a z kraje druhé půle zlikvidoval několik tutovek hostů.

„Tam se to asi zlomilo, nám se pak povedlo proměnit naše šance, mrzí mě jen, že jsme nedokázali v závěru přidat další góly, abychom byli ještě klidnější,“ dodal. „Bylo vidět, že nám pomohla výhra v Jiřetíně, kluci si věřili, ale je potřeba udržet tým nohama na zemi, abychom si nemysleli, že teď už se to vše udělá samo.“

„Doufám, že se ta série porážek brzy zastaví. Myslím, že první poločas jsme byli lepší, ale neproměnili jsme dvě dobré příležitosti. Další jsme zahodili na začátku druhé půle, pak přišla penalta pro domácí a od té chvíle už jsme si nic nevytvořili," hodnotil zklamaný trenér Brné Tomáš Heřman.Jeho tým klesl po třetí porážce v řadě na poslední příčku.

Podruhé v řadě prohrála Modrá, která doma nestačila na Kadaň. Tatran si odvezl těsnou výhru 3:2. „Hodně nepovedený první poločas, kdy jsme dostali gól hned v první minutě a měli pouze dvě střely z dálky. To bylo z naší strany všechno. Naopak hosté měli několik šancí, ale buď stříleli těsně mimo, nebo nás zachránil brankář Matějka. Vstup do druhého poločasu byl ještě horší, než do toho prvního, protože po deseti vteřinách hry zvýšil na 0:2 krásnou střelou Belej, na kterou Matějka nemohl dosáhnout. Následovali dva góly za sebou. Nejprve v 55. minutě za hosty zvyšoval z brejku na 0:3 Karban. V 57. minutě snížil za Beneš. Pak se hra střídala, kdy chvíli měli navrch hosté, ale závěr patřil nám V 85. minutě snížil na 2:3 Fiala. Poté jsme měli ještě tři dobré příležitosti na vyrovnání, které jsme bohužel nevyužili,“ hodnotil utkání Tomáš Fejfar, zraněný fotbalista Modré.