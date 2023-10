Jasná záležitost. Souboj kočky s myší. Jednoznačná dominace domácích. Pro duel prvního s posledním se dá najít řada otřepaných frází, každá z nich ale stoprocentně vystihne to, co se v sobotu dělo na zeleném pažitu.

Košťany už od začátku diktovaly tempo hry, po půli vedly 7:1. Po přestávce ještě přidaly dalších šest branek a do kabiny kráčeli svěřenci kouče Pavla Prokopa spokojení. „Celý tým hrál dobře," chválil kapitán Vojtěch Mikoláš.

Střelecky se dařilo Hejlíkovi, Fakovi a Novákovi, všichni tři dosáhli na hattrick. „Parádní výkon podal David Hejlík. Zase dal gól z přímého kopu, to předvádí zápas co zápas," vyzdvihl Mikoláš svého spoluhráče. On sám se trefil jednou. „Já spíš na góly nahrávám, to mě hodně baví," usmíval se.

Nejkrásnější české sudí se fotbalisté bojí. Nabídky na rande má jen přes zprávy

Hosty košťanská defenziva téměř k ničemu nepustila, hrálo se hlavně na jednu bránu. „Jen jednou jsme zaváhali, škoda," mrzelo i tak Mikoláše.

Před týdnem rozhodl derby s Proboštovem, Košťanští ho vyhráli 1:0. „Proboštov je asi náš největší soupeř."

Proti poslednímu si favorit s chutí zastřílel. „K tomu utkání jsme dobře přistoupili. Někdy je problém s podceněním, ale to nebyl tenhle případ. I za tohle je potřeba všechny pochválit. Teď si v kabině zařveme, ale nějaká velká oslava to nebude. Křepčíme, když porazíme někoho silného nebo když je to těsné."

Dorostence Košťan vede Pavel Prokop. Mikoláš svého kouče zná už od mladší přípravky. „Má to tak většina z nás. Jsme už na pana Prokopa zvyklí, i na jeho řvaní. A ani se mu občas nedivím, že zařve."

Košťany daly už potřetí v sezoně více než 10 branek. Proti Meziboří se trefili dvanáctkrát, proti Krupce dokonce patnáctkrát.