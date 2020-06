Podle krupského kouče je znát, že jakýkoliv individuální trénink nevynahradí ten týmový. “Běhání po lesích nemůže dlouhodobě bavit. Je pravda, že v přípravě se i při týmovém tréninku běhá, ale je to prokládané různými cvičeními s míčem, je to zkrátka o něčem jiném. Stejnou zkušenost, jakou mám já, mají i moji kolegové, se kterými jsem se bavil.”

Kdy o víkendu na Korona Cup? Druhé kolo Korona Cupu zahájí v pátek od 18 hodin zápas Proboštov - Srbice, o půl hodiny později začíná střetnutí Modlany - Bílina. V sobotu od 10.30 hraje Oldřichov s Krupkou a program zakončí v neděli utkání Duchcov - Ledvice, které bude hostit Lahošť (14).

Krupka nejprve nastoupila k zápasu 1. kola Korona Cupu v Bílině, kde vyhrála 3:2. “Tuhle soutěž bereme jako přípravu, ale chci po hráčích, aby k ní přistupovali zodpovědně, na sto procent. Budeme pravidelně promíchávat hráče, jako příprava je to super. Toho, kdo Korona Cup vymyslel, musím jen a jen pochválit.”

V následném utkání krajského poháru chtěli Krupští v Brné uspět a postoupit, soupeř byl ale podle Vrtišky lepší v zakončení, zvítězil 3:1. “Doplatili jsme na to, že jsme opět neproměnili vyložené šance. A musím uznat, že Brná bojovala, dala do toho víc srdce. My si asi mysleli, že to přijde samo, přístup se mi nelíbil. Ale byly tam výjimky, jmenovat můžu Seidla, Kotrbu a Hirschkorna. Ti podali výkon, jaký od hráčů chci – nešetřili se.”

Ve středu Krupští padli 1:2 v Roudnici nad Labem, její jedinou branku dal Suchý.

Krupka zkouší nováčky

Vrtiška zkoušel několik hráčů, například Dominika Hlouška, který hrál v Teplicích a Brozanech, Dominika Waltera, Martina Suchého nebo Tomáše Zárubu. V brance je na zkoušku z teplické mládeže Patrik Dombrovskij . “Chtějí u nás být, líbí se nám, tak uvidíme.”

Pohyby z kádru ven? "Zatím nikdo neodešel a myslím, že ani neodejde. Se všemi hráči jsem hovořil o tom, jestli chtějí v Krupce pokračovat a všichni mi řekli, že chtějí zůstat, což mě hodně potěšilo. Chtěli jsme mít jasno, abychom na případné odchody dokázali zareagovat. Jen David Christov přemýšlí o odchodu, protože dojíždí z Mostu, má dvojčata. Byl bych rád, kdyby zůstal, ale chápu, že chce být blíže rodině,” pokyvuje Vrtiška souhlasně hlavou.

V Krupce se bude trénovat do 26. června, poté budou mít hráči až do 15. července volno. “Pak začneme zase s přípravou a 22. srpna by měla začít nová sezona krajského přeboru,” dívá se krupský lodivod do svého kalendáře.