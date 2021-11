Velký výsledkový kotrmelec udělali od začátku sezony fotbalisté Krupky. Na konci srpna prohráli v Srbicích 1:11, v sobotu doma znechutili fotbal Modlanům, které mají ve svém středu exligové hráče Doležala nebo Stožického, derby ovládli 9:0. „Trošku jsme si spravili chuť. Hlavně je vidět, že si kádr sedá, že jdeme nahoru," těší brankáře vítězů Jiřího Valeše, který byl u nechvalně známého debaklu v Srbicích.

Krupka (v bílém) vypráskala Modlany devíti góly | Foto: Deník/František Bílek

Co tradiční souboj ovlivnilo? „Povedl se nám vstup do zápasu, během prvních deseti minut jsme dali tři góly. Ve fotbale je to tak, že to jeden tým nastartuje, druhý je pak dole. Některé akce byly pěkné, některé góly padly z ničeho. Ale všechny byly na oko parádní," měl ze tří bodů radost trenér FK Krupka Martin Kučera.