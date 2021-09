Jeden ze šlágrů kola se hrál v Mojžíři, kam přijely k souboji neporažených celků Liběšice. Domácí sice nebyli horším týmem, ale nakonec padli 0:3. Oba soupeři si po zápase vyměnili hned několik komplimentů.

„Prohra doma určitě mrzí, ale nemáme se za co stydět. Liběšice mají momentálně hodně kvalitní kádr, kde řada hráčů prošla vyššími soutěžemi. Ne nadarmo jsou nyní první bez ztráty bodu,“ složil vítězům poklonu domácí kouč Michal Kubec. „Měli jsme z toho trochu strach, ve vyloučené lokalitě nehrajete každý den, ale bylo to skvělé. Krásný areál, výborní fanoušci, kteří fotbalu rozumí, dokonce nám pogratulovali k výhře,“ rozplýval se hostující trenér Marek Čermák.

„Domácí fotbalisté byli šikovní, s balónem umí, pro ně to byl asi trochu smolný zápas. Dvakrát trefili tyč, nám chvíli trvalo, než jsme si zvykli na menší hřiště,“ pokračoval šéf liběšické lavičky. „Měli jsme i štěstí, myslím, že z Mojžíře se body jen tak vozit nebudou.“

„Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale až do 82. minuty jsme drželi výsledek 0:1 a hnali se minimálně za vyrovnáním,“ přidal svůj pohled na zápas Kubec, jehož svěřenci trefili dvakrát tyč. „K tomu jsme zazdili další stoprocentní příležitost, v závěru už jsme to pak otevřeli, z čehož vyplynuly druhý a třetí gól,“ pokrčil rameny. „S výkonem a přístupem hráčů jsem ale spokojený, jen musíme zlepšit zakončení, protože to nás proti Liběšicím stálo body.“

Lídr I. A třídy tak stále zůstává bez ztráty kytičky, trenér Čermák ale roli favorita odmítá. „Prostě jsme jen chytili začátek soutěže, pořád je to teprve čtvrté kolo. Teď nás čeká derby s Roudnicí, které se moc nedaří, ale třeba se chytí právě na nás.“

Roudnice sice vydolovala doma s Rumburkem dva body za výhru 5:4 po penaltách, trenér Pekař ale spokojený nebyl. „Když dostaneme čtyři góly, tak s naší potencí asi nemůžeme myslet na to, že bychom mohli vyhrát. Něco to vypovídá o naší defenzivě, která se asi ani defenzivou nazývat nedá. Opakuje se to. Když se jakýkoliv soupeř dostane na naši polovinu, je z toho gól, nebo vyložená šance. Neumíme bránit. Za stavu 4:2, v době, kdy je zápas na naší straně, máme hosty dorazit, nedáme tutovky, ale naopak inkasujeme,“ kabonil se.

Další kanonádu předvedly Neštěmice, které tentokrát deklasovaly Ervěnice-Jirkov 11:2. Aktuálně druhý tým tabulky nasázel už 39 gólů! Opačné starosti má Střekov, který schytal další ostudu. S Libouchcem prohrál 0:18 a po čtyřech utkáních má skóre 3:56.

"Kvituji, že máme tři body, dali jsme 18 branek a máme aktivní skóre. To je ale asi jediné pozitivum, které bych na zápase našel," hodnotil drtivou výhru trenér Libouchce Václav Strádal. "Fotbalově nám to nedalo nic, doufám, že by z kluků alespoň mohla spadnout deka po nevydařeném startu," dodal. Zamyslel se i nad současným účinkováním Střekova v I. A třídě. "Ty výsledky jsou tragédie, ale částečně jim rozumím. Chtějí tam fotbal zachránit, snad se jim to nějakou cestou povede."