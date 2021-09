Na opačném pólu tabulky je s nulovým bodovým ziskem a děsivým skóre 4:87 tým Střekova.

DOBROMĚŘICE – MOJŽÍŘ 2:1 PK (1:0)

Mezi kluby, které mohou být v pohodě, neboť jsou v popředí tabulky a nasbíraly více výher než porážek, patří i Dobroměřice. Ty o víkendu udolaly před 180 diváky na penalty Mojžíř. „Vedli jsme 1:0, ale místo toho, aby se nám podařilo přidat gól dva, tak jsme měli opět výpadek, Mojžíř vyrovnal a v závěru měl ještě dvě šance, takže nakonec můžeme být rádi, že jsme to dohráli do remízy a pak zvládli penalty, které jsou loterie,“ uvedl dobroměřický trenér David Holeček.

Kouč konstatoval, že měl potíže se sestavením týmu. „Vypadli nám hráči pro zranění, různá virová onemocnění nebo kvůli pracovním povinnostem. Byli jsme rádi, že máme vůbec někoho na střídání. Ale to se nechci vymlouvat. Šanci dostali jiní kluci, kteří mohli dohrát zápas ve větším klidu. Výsledek bereme, ale herně to ještě není ideální,“ uvedl Holeček, trenér zatím pátého týmu tabulky.

„Před zápasem bychom bod z Dobroměřic určitě brali, jelikož se nám rozpadla sestava a měli jsme asi osm absencí. V první půli jsme hráli hrozně ustrašeně, domácí byli jasně lepší a my mohli být rádi, že to bylo jen 1:0. V poločase jsme si řekli, že nemáme co ztratit, šlápli jsme do toho a povedlo se nám srovnat. Penalty už jsou pak vždy loterie, my jednu nedali, soupeř proměnil všechny, ale bod z Dobroměřic určitě bereme," pochvaloval si Michal Kubec, trenér Mojžíře.

PROBOŠTOV – NEŠTĚMICE 2:0 (1:0)

I po porážce v Proboštově se neštěmické plány pro tuto sezonu nemění. „My dál chceme postoupit do krajského přeboru, cíl máme jasný. Podle mě do něj patříme,“ řeklo po prohře neštěmické kreativní eso Samer Al-Eraidi.

Proboštov si v souboji s Neštěmicemi branky rozdělil rovnoměrně do obou poločasů. „Snažili jsme se hrát ze zajištěné obrany. Nešlo ani tak o zdvojování, jako o důsledné obsazování hráčů na naší polovině. Věděli jsme, že jim nesmíme dát prostor. Neštěmice tak hrozily spíše střelbou z dálky, kterou si Ráča (brankář Račuk - pozn. autora) pohlídal. I ve svým věku je pořád skvělej,“ vysekl poklonu svému svěřenci proboštovský kouč Martin Novák.

BÍLINA – SPOŘICE 4:1 (1:1)

Spořice měly skvělý start do sezony, kdy sbíraly body a možná věděly proč. Teď se jim nedaří. Duel v Bílině jim nevyšel, když ještě po poločase držely nadějnou remízu. Po obrátce stran, ale domácí rozhodli. Zajímavost. Všechny branky Bíliny dal František Tůma.

„To byl jeden z hlavních faktorů. Měl snad šest šancí ze hry a dal všechny góly. Dalším faktorem byla bojovnost Podaného, který udělal pro Tůmu penaltu a připravil další šance,“ těšilo trenéra Bíliny Jaroslava Kovačku. „Nám teď došel dech, ale také vinou některých zraněných. Musíme se z toho probrat, doufat ve vyprázdnění marodky a zase začít naplno bodovat, než se dostaneme někam, kam nechceme,“ uvědomuje si trenér Spořic Rostislav Broum.

RUMBURK – ERVĚNICE JIRKOV 7:2 (2:1)

Poslední dva rumburské zápasy? Šest bodů při skóre 19:2! Tady se asi probudili tamní střelci. „Úvod se nám nepovedl, po 20 minutách jsme změnili rozestavení a eliminovali rychlé útočníky Ervěnic. Po naší první brance se to začalo překlápět na naší stranu. Musím ocenit výkon celého týmu. Je pravda, že nás ale zlobí obranné standardky,“ řekl David Dvořák, předseda FK Rumburk.

LEDVICE – ROUDNICE NAD LABEM 3:2 PK (2:2)

V Ledvicích byl k viděný bleskový první poločas. Po půl hodině padly čtyři branky, do konce zápasů už ale střelci mlčeli. Penalty vyšly lépe domácím. „Trochu mě mrzí, že jsme nepotvrdili druhý bod, když jsme to měli dobře rozehrané, ale nakonec to skončilo asi spravedlivě. My jsme v druhém poločase pozměnili taktiku, nedařila se rozehrávka, takže jsme to chtěli zjednodušit, posílat dlouhé míče za obranu, kde jsme čekali, že budeme mít rychlostně navrch. Ten bod musíme brát,“ uznal Jakub Pekař, kouč Roudnice nad Labem.

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ - LIBOUCHEC 2:1 PK (1:0)

„Byl to takový zvláštní zápas. V první půli jsme zas a znovu neproměnili naše šance, kvůli čemuž jsme prohrávali 1:0. Do druhé půle jsme vstoupili daleko lépe, makali jsme a povedlo se nám srovnat, pak to bylo de facto o náhodě. Pořád nás trápí stejná věc, nedáváme góly. Sice jsme dali 18 branek Střekovu, ale u těch dalších týmů, kterým bychom měli také něco nasázet, se nám to nedaří," pokrčil rameny libouchecký trenér Václav Strádal s odkazem na fakt, že ve zbylých šesti duelech zaznamenal jeho tým pouze šest přesných zásahů. "Penalty nám nejdou dlouhodobě, ale máme bod zvenku, tak je potřeba to brát. Doufám, že nyní doma získáme všechny tři, protože spodek tabulky je našlapaný a musíme se trochu zvednout."

ČERNOVICE - ŠLUKNOV 4:1 (1:1)

„Na utkání jsme jeli v hodně okleštěné sestavě, když nás trápí zranění mnoha hráčů. První poločas jsme zvládli solidně. Měli jsme dvě šance po standardce hlavou, často jsme získávali míče a chodili do otevřené obrany. Bohužel jsme tyto situace neřešili dobře. Po obdržené brance jsme dokázali vyrovnat po pěkné střele Mládka. Druhý poločas nám vůbec nevyšel. Laciné ztráty míče, laciné góly, prostě vše špatně. Za druhý poločas nám odmával 73letý rozhodčí Teska snad deset ofsajdů. Buď to nejsou schopni naši hráči ohlídat, nebo by už tento rozhodčí měl pískat jen mládež. Máme úctu ke stáří, ale tohle je moc. Každopádně jsme si prohru zasloužili hrozný druhým poločasem," smutně pravil Ladislav Čurgali, kouč Šluknova.