Modlanské jaro není z kategorie těch povedených, partu trenéra Michala Doležala, který stále naskakuje do hry, trápí nevyrovnané výkony; Baník dokáže pozlobit favority, zároveň ale umí vybouchnout s outsidery. „Poslední dobou je to ale pořád stejný, hrajeme špatně. Zápas s Modrou byl vyvrcholením naší krize, byla to katastrofa,” přiznává Blažek.

Jiskra byla od začátku v Modlanech lepším týmem, domácí přehrávala nejen díky větší vůli po vítězství. „Oni hráli na brejky, ale byli taky silnější v osobních soubojích, celkově nepříjemní. My jen nakopávali, nic jsme nevymysleli.”

FOTO A VIDEO: Nepovedený šlágr zkazili rozhodčí, fanoušci i hráči

Modrá šla do kabin o poločase s jednogólovým náskokem, který po obrátce navýšila o další dva góly. Až poté se trefil i Baník. „Asi jsme si mysleli, že když je poslední, tak se porazí sama, nevím. Nebo to je tím, že už jsme zachránění, tak nemáme motivaci. Ale my pořádně netrénujeme, pak se na hřišti hádáme, když to nejde. Teda tréninky jsou dvakrát v týdnu, ale chodí na ně málo lidí. Budeme muset zamakat, aby se příští sezonu nehrálo o záchranu,” soudí Blažek.

V neděli viděl na samém konci zápasu červenou kartu, která vyplynula z frustrace, náladu příliš neměl ani den poté. „Já přemýšlím, že skončím. Hlavně kvůli mému klukovi, který taky hraje fotbal. Chci se mu co nejvíc věnovat, být u jeho růstu, jezdit na turnaje, zápasy. Uvidíme, jak to bude. Určitě mi bude fotbal chybět, ale po čase si zvyknu, že už nejsem hráč.”

SK Baník Modlany - TJ Jiskra Modrá 1:3 (0:1). Branky: 83. Šanda, 25. a 63. Miranda, 82. Čapek. Rozhodčí: Mollinger - Faigl, Zitko. ŽK: 2:1. ČK: 90. Blažek (M). Diváci: 250.