Ve vyrovnaném utkání šla Krupka ve 13. minutě Žolcerem do vedení, obrat nastal po přestávce, kdy na hřiště přišel ještě nedoléčený Chukwudi Chukwuma. Modlanští poté třikrát skórovali, jednou se trefil i tento bývalý exligový forvard, a z horké krupské půdy odvezli tři body.

Baník získal Chukwumu z Brozan, příliš toho ale kvůli bolavému kolenu nenahrál, navíc si brzy zranil loket. „Pořád ho ruka bolí, moc s ní nemůže hýbat. Ale chce hrát, tak šel po přestávce do hry. Do soubojů nechodil, ale týmu pomohl. V Kadani asi půjde už do začátku. Myslím, že kdyby byl celý podzim zdravý, tak máme o několik bodů víc," říká Doležal.

S výsledkem i předvedou hrou byl po duelu, který se hrál v nepříjemném listopadovém počasí, tuze spokojený. „Hráli jsme dobře, měli jsme šance. Po přestávce jsme je začali konečně proměňovat. Pro nás jsou to super body, hlavně mě potěšila hra, která měla hlavu a patu."

I Krupka měla řadu příležitostí ke skórování, na rozdíl od Baníku se jí ale v koncovce nedařilo. „My na to doplácíme skoro zápas co zápas, je to naše slabina. Dobře hrající Modlany si pak pohlídaly závěr," mrzí kouče domácích Luďka Altmana nepříjemná ztráta. „Byl to vyrovnaný a férový zápas. Jen by mu slušela lepší divácká kulisa," dodává.

FK Krupka - SK Baník Modlany 1:3 (1:0). Branky: 13. Žolcer - 64. Šípek, 75. Chukwuma, 90. + 2 Kupka. Rozhodčí: Klimpl - Kuriljak, Živnůstka. ŽK: 1:2. Diváci: 100.