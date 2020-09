Ohníč nejprve porazil 5:3 Údlice, poté vyhrál na penalty (2:1) v Kopistech. V sobotu si poradil i se Strupčicemi. Výhra 4:2 ale bolela, Baníku pomohlo až střídání a přeskupení rozestavení. Do té doby se svěřenci kouče Lázsla trápili, hlavně v obraně panoval značný chaos. „Chyběl nám brankář Kindl, který umí hrát nohama. Jeho náhradník Kouřil chytá dobře, ale hra nohama mu moc nejde. Kluci to ví, báli se přihrát dozadu a z toho pak pramenily chyby. Hráli jsme moc složitě, už jsem málem vyskočil z kůže. Tak jsme to dali vzadu na tři. Honzík Horák je na tom nejlépe fyzicky, umí utéct tak, že je k nezastavení, ten nám hodně pomohl,“ kvituje ohníčský trenér.

Hře prospěl také příchod útočníka Emila Pálky, dlouholeté opory klubu. Právě on má velký podíl na obratu z 1:2 na 4:2. „Je stále platným fotbalistou, jen nemá natrénováno, jezdí na služební cesty. Proto mohl přijít na hřiště až v průběhu zápasu, byl to takový náš žolík. Hodně to oživil. Emil je opravdu opora, pan fotbalista. A také velmi dobrý kamarád.“

Podle Lázsla patří kromě Pálky a Horáka k oporám také Čermák, Čechák nebo Kindl.

Přes léto se kádr Ohníče příliš nezměnil, přišli Kubát a Kořínek. „Ten se jeví dobře. Je rychlý, i když roztěkaný,“ komentuje Lázslo.



V současnosti má Baník poměrně mladé mužstvo, do budoucna by ale v malém klubu mohl nastat s doplňováním mladší generace problém. „Nemáme dorostence, což je pro přechod do chlapů důležitá kategorie. Osobně mám celkově o budoucnost fotbalu obavy, protože když vidím, jaké zájmy mají mladí… O fotbal ho moc nemají, to je špatné. Pro nás je těžké získávat hráče odjinud, ale nebude zbytí. Dobré je ale to, že nemáme žádné finanční problémy, o fotbal je zájem i mezi diváky, i když tentokrát jich tolik nepřišlo, protože pršelo,“ mrzelo Lázsla.



Na druhou stranu byl za déšť rád. „My hráli doma dvakrát, pokaždé pršelo. A pokaždé jsme vyhráli, tak nám déšť asi přeje.“



Do budoucna by si Baník chtěl zkusit zahrát I. A třídu. „Pro nás je samozřejmě optimální I. B třída, hrajeme ji léta. Ale rádi bychom ochutnali vyšší soutěž. Musím ale dodat, že momentálně na to vůbec nemáme kádr. A celkově se mi zdá, že je postoupit složitější, B třída se hodně vyrovnala, každý může porazit každého. Dřív bylo šest sedm týmů odskočených, teď je tomu jinak,“ uzavírá ohníčský trenér Miroslav Lázslo.

TJ Baník Ohníč – SK Strupčice 4:2 (1:1).

Branky: 65. a 70. Horák, 30. Marko, 82. Čermák – 20. Vrba, 58. Nechanický. Rozhodčí: Hejl – Sabo, Baum. ŽK: 4:3. Diváci: 50.

TJ Baník Ohníč: Kouřil – Čechák, Popp, Seidl, Horák – Skořepa (49. Novotný), Marko (66. Mašata), Kubát, Čermák – Salák (59. Pálka). Kořínek.