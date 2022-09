Oldřichovští z pěti úvodních duelů vyválčili jen tři body za výhru v Černovicích, navíc přišli o brankáře Kosinského, marodí i další jeho hráči. „Po domácí porážce s Neštěmicemi 2:4, kdy jsme vedli 2:0, to na nás nějak sedlo, asi krize," říkal jeden z hráčů při odchodu do kabin k hloučku diváků. Mužstvo od Barbory prohrálo třetí duel v řadě a už to tak vypadá, že i v této sezoně bude usilovat především o záchranu.