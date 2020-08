Oldřichov napravil zaváhání z Brné, kde v úvodním kole nového ročníku krajského přeboru prohrál před týdnem 2:4. Doma zdolal Perštejn jasným výsledkem 4:0. "Nebylo to jednoznačné, byla to dřina," odfoukl si po utkání autor dvou oldřichovských branek Pavel Sedláček.

Oldřichov (v modrém) porazil Perštejn 4:0. | Foto: Deník / František Bílek

Co vázlo?

Proměňování šancí! Měli jsme už po první půli vést 3:0, to by bylo hotovo. Přitom já dal rychlý gól po rohu, to vždy mančaft potřebuje. Jenže pak jsme s Járou Hrubým spálili tak tři čtyři šance. Naše koncovka byla nemastná – neslaná.