V osmé minutě už domácí celek prohrával o dva góly a diváci nechápavě kroutili hlavami. „Herně to od nás není úplně špatné, ale většinou prochrápeme úvody utkání. Pak se hraje špatně, když prohráváte už od začátku. Druhý poločas jsme byli lepší, ale bohužel nám to tam nepadá. A nedaří se nám ani běžné věci," povzdechl si Zícha.

Sám neví, jak změnit vstupy do zápasů. „My si v kabině pořád říkáme, že musíme makat, dřít. Ale jak to na nás leží, tak se vždy něco podělá. Možná, že kdyby pomáhal na nabuzení šňupací tabák, tak šňupeme jako o život. Ale to nám asi nepomůže, tak možná bude lepší dostat v kabině před výkopem pořádně pěstí."

O poločase k žádným násilnostem v kabině nedošlo. „Náš trenér Bora jen řval. Já se mu nedivím. Na jeho místě by to dost trenérů už vzdalo. On nám ale pořád věří," tvrdí Zíchův spoluhráč Jan Svoboda.

Oldřichovské trápí také nepočetný kádr, v létě proto plánují posílení. „Bude to zapotřebí. Ale všichni víme, jak je v dnešní době sehnat nějaké hráče," přemýšlí Svoboda.

Také on ale věří, že mužstvo od Barbory nepříznivou situaci zlomí a zase bude fanouškům rozdávat radost. „Je to jen fotbal, nejde o život. Určitě bude lépe, musíme pro to udělat maximum. Já se snažím s tím poprat, i když mě trápí různá zranění. A i ostatní se snaží, určitě nikomu není jedno, jak to teď je."

TJ Oldřichov - SK Baník Modlany 2:3 (1:3). Branky: 24. Konečný, 70. Kočí - 8. a 30. Pošta, 6. Brezovský. Rozhodčí: M. Vlašič - J. Vlašič, Lesák. ŽK: 3:4. Diváci: 150.