Mužstvo z Teplicka odehrálo dvě závěrečná domácí utkání na umělé trávě Stínadel, Litoměřicko porazilo 1:0, Žatec 3:2. „Před sezonou jsme chtěli mít po podzimu tak 22 bodů. Ten závěr podzimu byl už dobrý. Měli jsme v létě velké změny v kádru, bylo tam hodně nováčků, do toho řada mladých kluků. A navíc skončil Vosátka," vypočítává Schrenk. „Bylo to nejdřív takové neuspořádané, ale pak si to postupně sedalo."