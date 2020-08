Proboštov prožil poměrně horké léto. Ani ne tak co se týče změn v kádru, tam došlo pouze o doplnění o nadějné dorostence, jako spíš na trenérské lavičce a ve vedení klubu. „K tomu, co se děje ve vedení, se zatím vyjadřovat nechci. Dáme vědět, až to bude rozhodnuté. Co se týče postu trenéra, tak jsme se s Karlem Chladem dohodli, že skončí. S panem Prchalem trénuju já,“ uvedl Michal Račuk, dlouholetý brankář Proboštova, který je v klubu považovaný za jednoho z největších srdcařů.

„Já jsem rád, že dochází ke změnám, pro klub jsou dobrým krokem dopředu. Věřím, že ve vedení budou lidi, kteří fotbalu rozumí, kteří mají Proboštov v srdci. Přijde mi, že se začíná pro klub hodně dělat v mládeži i mezi dospělými, postupně se vše zvedá,“ řekl svůj názor na aktuální situaci obránce Pavel Hromádko.

V Proboštově chtějí sázet na odchovance a na hráče, kteří s klubem spojili svůj fotbalový život delší dobu. „Chceme to stavět na srdci, ať je tu co nejvíc Proboštovských, nechceme sem tahat kluky odjinud. Snad jen pokud někdo vyloženě zapadne, jako třeba Patrik Tesař. Všichni věříme, že to je ta správná cesta, jak jít nahoru. Ale nebude to hned, teď chceme zapracovat kluky z dorostu. Vypadá to dobře, staří to v kabině vedou, mladí se na to nabalujou. Začíná se konečně dělat parta. Ale naše cíle nedokážu teď odhadnout. Asi by nám tuhle sezonu stačil prostředek a pak se posouvat,“ zapřemýšlel Račuk.



Proti Rumburku domácí po půli vedli 3:1, hosté navíc pět minut před přestávkou přišli o vyloučeného Rožu. Po změně stran ale Proboštov dovolil svému soupeři snadno vstřelit tři branky, jeho díry v obraně byly alarmující. „My si dali ty góly sami, asi jsme to podcenili. Ale s tímhle máme problém pořád, je to v hlavách. Přitom jsme si řekli o půli v kabině, ať hrajeme v klidu fotbal… Místo toho to pak nakopáváme a ztrácíme balony. Naštěstí to tentokrát dobře dopadlo,“ kroutil Hromádko hlavou.



„Pozitivní je, že jsme dali pět gólů. Ale byly to nervy. Paradoxně nám uškodilo, že šel Rumburk brzy do deseti, do té doby jsme byli jasně lepší. Ten konec byl ale strašidelný. Je to prostě tím, že ten tým je mladý. Musíme se z toho poučit, nesmíme se bát hrát, je to jen fotbal. Věřím, že půjdeme výkonnostně nahoru, tři body na začátek sezony nám pomůžou,“ snažil se být Račuk na pozitivní vlně.

TJ Proboštov – FK Rumburk 5:4 (3:1).

Branky: 8. a 61. Ferenc, 32. Hora, 42. Beran, 82. L. Brodský – 22. a 84. Demeter, 49. Chlada, 60. Marek.

Rozhodčí: Faigl – Stupka, Flade.

ŽK: 2:3.

ČK: 40. Roža (R).

Diváci: 150.

TJ Proboštov: Kunák (46. Bárta) – Hromádko, Šváb, Tesař, Zacharda – Kopecký (79. Pelc), Hora, Ferenc, Luger – L. Brodský (84. Schön), Beran.