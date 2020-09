Fotbalisté Proboštova si po skončení sobotního zápasu se Šluknovem drbali hlavy. Nad svým soupeřem v dlouhou dobu nudném střetnutí vedli po gólu střídajícího Ladislava Noska 1:0, vinou nedůslednosti v defenzivě ale dovolili soupeři skóre otočit. Mužstvo ze Šluknovského výběžku tak nakonec vyhrálo 2:1.

Proboštovští (v červeném) doma nezvládli duel se Šluknovem, padli 1:2. | Foto: Deník / František Bílek

Proboštovský ofenzivní fotbalista Jiří Baran byl pochopitelně po závěrečném hvizdu zklamaný. "Zlobíme se na sebe. Vedeme jedna nula, hrajeme doma a dostaneme dva góly z vápna hlavou. Byly tam individuální chyby. Nemůžeme dostávat takové góly. Ale na druhou stranu máme mladé kluky, musí to vše do sebe dostat. Snažíme se hrát kombinačně, ale chybí nám moment překvapení. Nedokážeme se dostat do vápna, něco vymyslet. To skřípe," klopil hlavu Baran.