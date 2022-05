FOTO: Proboštov vyhrál, Račuk se ale zlobil. „Jediným pozitivem jsou tři body"

Proboštov se v sobotu doma trápil s Kláštercem, který je v tabulce I. A třídy třetí od konce. Domácí byli na opačném pólu tabulky, s rolí favorita se ale vypořádávali těžce. „Bylo to upocené vítězství. Jsem zklamaný z přístupu a nasazení. Snad nás to, že jsme takhle utrpěli výhru, klepne přes prsty. Jediným pozitivem je výhra,” uvedl brankář a šéf klubu Michal Račuk po vítězství 5:4, které Proboštovským ještě dovoluje myslet na postup do krajského přeboru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Proboštov - Klášterec 5:4 | Foto: Deník/František Bílek

Favorit po první půli vedl díky gólům Brodského a Kalabzy 2:0, spokojenost ale v kabině nevládla. „Mělo to být 5:0. Máme problém s proměňováním šancí, na tom musíme zpracovat. Pak se nám to málem vymstilo," podotkl Račuk. Klášterec totiž po obrátce skóre během osmi minut otočil a rázem vedl 3:2. „Trápili jsme se. Sice jsme si vedení vzali zpět, ale soupeř takovou zvláštní penaltou srovnal. Prostě se nám náš přístup málem nevyplatil. Naštěstí Lukáš Brodský svým druhým gólem nám zajistil vítězství. Ale hrůza. Tak jak vždycky tým chválím za nasazení a jsem nadšený, tak tentokrát musím být kritický. Bylo tam podcenění soupeře, měli jsme ho porazit daleko výrazněji." Proboštov má podle Račuka po porážce v Neštěmicích pořád o co hrát, postup z druhého místa je výzvou. „Druhé Černovice sice mají náskok, ale hrají s těžkými soupeři, se kterými my už hráli. Takže tam pořád vidím šanci být na druhém místě a jít nahoru z něj, pokud to půjde." Račuk je rád, že se Proboštov oproti minulým sezonám výrazně zlepšil, nechce ale usínat na vavřínech. „Máme mladý tým, je tam velká perspektiva. V příští sezoně se chceme prát o špičku, pokud se nám nepovede postoupit," řekl na rovinu. TJ Proboštov - FK Klášterec 5:4 (2:0). Branky: 37. a 77. Lukáš Brodský, 56. a 57. Martin Luger, 32. Kalabza - 49. Hejtmánek, 50. Rác, 53. Mařík, 65. Valenta (PK). Rozhodčí: Šmíd - Faigl, Zitko. ŽK: 3:1. Diváci: 145.

