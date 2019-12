Základ výhry byl položen už ve druhé minutě, kdy Bánom šajtlí krásně uvolnil Tůmu a ten byl nemilosrdně sražen těsně před pokutovým územím. Rozhodčí správně vyloučil domácího Matuszewskiho a kanonýr Tůma následný trestný kop proměnil pěknou přízemní ranou kolem zdi. V 35. minutě dal druhý gól z penalty po ruce obránce na malém vápně Iljazi přesnou střelou k pravé tyči. Nejhezčí branku vstřelila Bílina v 62. minutě, když po pěkné kombinaci našel Pavlíček v náběhu Barana, a ten hlavou trefil dokonale. Gólový účet uzavřel v závěru zápasu druhým gólem Iljazi po kličce na hranici vápna a nechytatelné střele.

Kde je příčina pozitivní změny ve hře Bíliny? Podle trenéra Kovačky se podařilo po odchodu tří hráčů základní sestavy do Ledvic tým dobře doplnit – jednak stále se lepšícími dorostenci Schüssmannem a Tirbem, kteří jsou již nyní na úrovni základní sestavy a plnohodnotně nahrazují případné výpadky v sestavě; přišli i důrazný a technicky zdatný Bánom, který s Tůmou tvoří velmi nebezpečnou dvojici do útoku, a rychlý technik Iljazi, výborný na míči.

V obraně má trenér k dispozici spolehlivé univerzály Bečvaříka a Barana. Ti jsou schopni hrát na několika postech a umožňují trenérovi variabilně měnit hru během zápasu nebo po vystřídání. Důležitým prvkem úspěchu je i současná pohoda v kabině. Podaří-li se bodovat i v posledním zápase podzimu – derby doma s Proboštovem, mohou se fandové Bíliny oprávněně těšit na jaro.



"Byl to vydařený duel. Hodně ho ovlivnilo vyloučení domácího hráče. Chtěli jsme tu vyhrát, navázat na sedmizápasovou šňůru. Kdyby domácí byli kompletní, tak by nám ještě více zavařili. My jsme v létě posílili třemi hráči. Chvíli trvalo, než si to sedlo. Teď se daří, chceme být mezi prvními dvěma. Myslím si, že se rozhodně mezi námi, Ledvicemi a Dobroměřicemi. Velkým překvapením je pro mě Šluknov. Musím ocenit Frantu Tůmu z našeho kádru, dobře se jeví i kluci, kteří přišli z dorostu a hrají v záloze," zhodnotil utkání a de facto i podzim trenér Bíliny Jaroslav Kovačka.





Fotbal, I. A třída, 1. kolo:

Roudnice nad Labem – Bílina 0:4 (0:2)

Branky: 36. z pen. a 90. Iljlazi, 2. Tůma, 62. Baran.

Rozhodčí: Krutina. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (2. Matuszewski). Diváci: 65.

Roudnice: Čížek – Šeba (53. Rusňák), Kuchař, Matoušek (75. Telerovský), Barcal (46. Černý) – Slavíček, Hubený, Stejskal, Krása (78. Tajč), Matuszewski – Halada (83. Juraš).

Bílina: Vondráček- Žemba, Zavadil, Brůna (55. Tirb), Baran – Bečvařík, Schüssmann, Pavlíček, Iljazi – Bánom (76. Podaný). Tůma.

Bohumír Mráz