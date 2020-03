„Čekal jsem, že budeme vyrovnanějším soupeřem. Nula šest je moc,“ přiznal kouč Slavoje Libor Klíč. „Já jsem spokojený. Už minulý týden jsme hráli v poslední přípravě se Souší (2:1 – pozn. autora) kvalitně. I tentokrát jsme netahali míče, dávali jsme je rychle od nohy, nescházel nám ani pohyb,“ pochvaloval si domácí trenér Martin Luger, který měl v sobotu narozeniny.

První z šesti dárků mu dali sami hosté, když pár minut před první přestávkou vyrobili hrubku, po které dal Sokol úvodní gól. „Škoda té chyby. Pak už se projevila kvalita Srbic,“ povzdechl si Klíč. „V prvním poločase jsme neměli moc šancí, pak nám pomohl brzký druhý gól, soupeř po něm odpadl. JInak se ale držel,“ komentoval Luger dění na hrací ploše.

Oba celky měly problémy se sestavou. Klíčovi chyběli čtyři muži ze základu, navíc se v týdnu zranil brankář Kalbač, zimní posila z Domoušic. Přetrhl si křížový vaz, sezona pro něj skončila Srbice zase řešily, koho dát na stopery. „Tesař odešel, mladý Koudelka dostal teplotu, Khaur je zraněný. Stáhli jsme ze zálohy Jelena, vedle něj hrál Fišer, který je spíše krajní bek. Ale zvládli to oba,“ měl Luger radost.

Žatec se na jaře pokusí zapracovat do kádru několik mladých hráčů. „Řekli si o to dobrými výkony v přípravě. Ale moc možností nemáme. Věříme, že se nám to povede. Je to cesta, kterou chceme jít. A jak na jaře? Hlavně hrát tak, aby nebyly problémy se záchranou,“ přeje si Klíč.

To Srbice jsou v pohodě. „Hrajeme osm zápasů doma v řadě, to bude zajímavé i těžké. Ale nic nás netlačí, necpeme se nahoru za každou cenu,“ uzavřel Luger.

TJ Sokol Srbice – FK Slavoj Žatec 6:0 (1:0). Branky: 47. a 58. Egrt, 60. a 67. Vrba, 40. Batelka, 82. Švábenský. Rozhodčí: Zitko – Šmíd, Provazník. ŽK: 1:2. Diváci: 120.