Pro Vilémov je skalp oldřichovského nováčka, po podzimu třetího týmu soutěže, velmi cenný. Poskočil na páté místo, tři body ztrácí právě na svého sobotního soupeře, který zůstal na bronzové příčce.

Jediná branka zápasu padla v 55. minutě. Akci vedl Havel s Kučerou, druhý jmenovaný se do míče opřel zpoza vápna a dostal ho do šibenice. „Krásná branka,“ usmíval se vilémovský kouč Vlastimil Chod. Tým z malé vesničky v pohraničí tak zužitkoval dobrou zimní přípravu a začal plnit svůj cíl – stoupat tabulku směrem vzhůru. „Máme tři body, navíc čisté konto k tomu. Spokojenost je na místě. Věřím, že tímto výsledkem z nás spadne lehčí startovní nervozita a a herní situace, hlavně ty finální, budeme řešit s lehkostí. Jako tomu bylo v zimní přípravě. To se nám proti Oldřichovu moc nedařilo. Na druhou stranu jsme domácí prakticky nepustili do vyložené šance. Kluci to sehráli výborně takticky, byl to opravdu týmový výkon,“ zhodnotil utkání šťastný vilémovský kouč.

Oldřichovští byli z porážky zklamaní. „Byl to typický první duel jara. Obě mužstva se snažila neudělat chybu. Průběh zápasu nasvědčoval tomu, že vzhledem k malému počtu střel a šancí od obou týmů bude v zápase rozhodovat první gól. Musím říct, že Kučerův gól byl opravdu pěkný. A pak jsme změnili rozestavení a začali jsme útočit a přebírat otěže. Vilemov se logicky soustředil na defenzivu. Jenže i přes dobrou snahu a tempo jsme se do extra vážné šance nedostali.. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal oldřichovský Jan Dědič. „Teď už je to minulost a musíme soustředit všechny síly na Perštejn, který nás čeká v příštím kole,“ dívá se dopředu.

TJ Oldřichov – Stap Tratec Vilémov 0:1 (0:0)

Branka: 55. Kučera. R: Pánek. ŽK: 3:3. Diváci: 30.