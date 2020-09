Na rozdíl od ostatních celků z nižších soutěží Srbice pohárovou soutěž neodpískaly kvůli nutnosti absolvovat testy na koronavirus, ale kvůli diktátu Vlašimi a Fotbalové asociace České republiky.

„Vlašim odmítla hrát u nás v Srbicích na naší umělé trávě, asi má z nás strach. FAČR jí v tom podporuje, protože v propozici pro pohár je napsáno, že může klub z první a druhé ligy zápas na umělce odříct, byť je certifikované UEFA, FIFA i FAČR. Vlašim je navíc teď v karanténě, nikdo nám to ani neoznámil. Asi už mají na svazu jasno, kdo dál postoupí,“ štve funkcionáře Sokola Srbice Jiřího Hodače. „Nemá cenu takový divný pohár hrát,“ říká rázně.

„My už měli připravené testy, vše bylo domluvené. Ale nebudeme hrát. Například v Anglii hrají slavné kluby i v té nejzapadlejší vesnici, pokud tak určí los. A my bychom měli hrát jinde? To by opravdu nemělo smysl,“ potvrzuje Hodačova slova předseda Sokola Srbice Petr Stibor.



Srbice vévodí krajskému přeboru, zatím jsou stoprocentní. Naposledy vyhrály derby v Modlanech, v líbivém utkání zvítězily 6:3.



SK Baník Modlany - Sokol Srbice 3:6 (0:1).

Branky: 55. a 83. (PK) Stožický, 77. Doležal - 25. a 79. Egrt, 49. a 62. Hlavačka, 87. Salák, 90. + 2 Havlík.

Rozhodčí: Menšík - Krutina, Lesňák.

ŽK: 5:4.

Diváci: 250.