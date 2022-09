Modlanům, kterým chyběl hrající kouč Michal Doležal kvůli covidu, naopak prestižní souboj vůbec nevyšel. Jen v první půli byly na umělé trávě Sokolu vyrovnaným soupeřem. „Čtyřikrát jsme vyhráli s nulou, to nepamatuji. Byli jsme pokorní, chtěli jsme bojovat a zase bodovat, ale nesedlo nám to. Tohle se ve fotbale prostě stává, hodíme to za hlavu a půjdeme dál," snažil se baníkovec Lumír Šípek co nejrychleji oklepat z debaklu.

Šípek se nechtěl na nic vymlouvat, odpálil otázky ohledně malého hřiště, absencí i pracovní vytíženosti některých hráčů. „Vůbec. Prostě nám to nešlo. Máme dobrý mančaft, pojedeme dál. Sice nemáme přehnané ambice, ale chceme být v tabulce co nejvýše. Navíc tenhle zápas se Srbicemi je pro nás všechny hodně prestižní, protože se navzájem známe."

Luger potvrdil, že derby má svá specifika. „Tohle jsou kluby, které spolu kamarádí. Jak hráči, tak funkcionáři. Po zápase jdeme na pivo," usmíval se.

Do sítě Baníku se trefil i Denis Egrt, suverénně nejlepší střelec krajského přeboru. Rivalitu doložil popichováním Šípka během jeho rozhovoru. „Co ty děláš rozhovor, když jste dostali bůra?" zubil se při odchodu do kabiny, kde už na něj čekali spoluhráči s vítězným pokřikem. „Denis hodně mluví, ale fotbalista je to výborný! Teď bude hodně na hrušce, i když… To on je pořád," kontroval Šípek. „Na jaře to Sokolu doma vrátíme!" slíbil.

V tabulce zůstanou Modlanští první minimálně do neděle, kdy hraje druhá Kadaň doma s Horním Jiřetínem; Srbice poskočily na třetí místo průběžného pořadí. „Jsem rád, že jsme se po minulém utkání v Litoměřicích probudili, tam jsme to odchodili. Trošku byla bouřka, něco jsme si řekli, navíc se vrátili Jelen s Martykánem, kteří nám chyběli. Těší i čisté konto. Máme tým zkušených fotbalistů, chceme být ve špičce. Jen musíme jednodušeji řešit finální fázi," uzavřel Luger.