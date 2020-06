Po překvapivém vítězství v Ledvicích Proboštov své fanoušky tentokrát zklamal. Doma mu uštědřily lekci Srbice, které potvrdily osmi góly svou velkou sílu. Mužstvo kouče Karla Chlada se v první půli drželo, postupem času ale naprosto odpadlo. Důvod? Střídání některých hráčů, zkoušení dalších na pro ně neobvyklých postech a další faktory. V Proboštově věří, že srbická facka týmu spíše pomůže, než že by mu měla uškodit..

Proboštov - Srbice 0:8 (0:2). Branky: nehlášeno.

Smírem skončil kvalitní zápas Baníku s Bílinou. Hostům obstaral bod střelecky disponovaný Tůma, který dal dva góly. Ten vyrovnávající tři minuty před koncem. Bílinští byli se svým výkonem spokojení.

Modlany - Bílina 3:3 (2:1). Branky: 34. Stožický a dvakrát Chukwuma - 23. a 87. Tůma, 57. Baran. Rozhodčí: Davignon - Živnůstka, Kosejk. Diváci: 80.

Pro Krupku to byl už čtvrtý duel po koronavirové pauze. V první půli to vypadalo, jako by ji předcházející zápasy vyčerpaly, domácí Oldřichov byl daleko lepší a zcela po zásluze dal čtyři góly. Druhý poločas se svěřencům kouče Martina Vrtišky povedl, přesto ještě jednou inkasovali. Ve strhujícím závěru se jim ale podařilo skóre srovnat Kubným na konečných a tuze atraktivních 5:5. O čtyři góly hostů se postarali střídající hráči. Oldřichov měl naopak možnost střídání omeznou, což hrálo po obrátce rovněž svou roli.

Oldřichov - Krupka 5:5 (4:0). Branky: 9. a 31. Sedláček, 40. a 86. Skrčený, 28. Vosátka - 58. a 62. Horváth, 69. Kotrba, 84. Paunkovič, 90. Kubný.



Další atraktivní utkání se hrálo v Lahošti, kam si Duchcov pozval Ledvice. Osm branek padlo už v první půli, v té druhé diváci neviděli ani jednu. Duel skončil smírem.

Duchcov - Ledvice 4:4 (4:4) . Branky: Holub 3, Phang - M. Koudelka, Rokos, vlastní, Mergl.