„Krom krátkého předzápasového tréninku jsme byli poprvé na přírodní trávě. Bylo to znát. Začali jsme dobře a vedli 2:0. Jenže pak přišla naše tradice, kdy polevíme, soupeř sníží a my ho dostaneme do hry. To samé bylo po čtvrté brance, kdy dostaneme další lacinou branku,“ trochu se zlobil Petr Gessel, kouč Bíliny.

„Chtěli jsme to hrát jednoduše, po stranách, na pár doteků. Za stavu 4:2 jsme to prostřídali. Cílem bylo hru zpomalit a uklidnit. To se povedlo, takže jsme to v pohodě dohráli. Hodně mě mrzí zbytečné vyloučení Katreniče, který tam oplácel a my dohrávali o deseti. Vítězství ale samozřejmě bereme,“ dodal Gessel.

„Porážka nás samozřejmě mrzí, na druhé místo ztrácíme devět bodů. Ve hře je ale ještě hodně bodů, jedeme dál,“ řekl bojovně Jan Plachý, trenér Šluknova. Hosté si vytvořili jako první velkou šanci, jenže selhali. Od domácích přišel během tří minut dvoubrankový trest.

„Rychle jsme ale snížili a nadále bojovali. Bílina, která je doma silná, hrála jednoduše a dobře. Po změně stran utekla na 4:1, jenže my jsme se díky Halamkovi vrátili zpátky do hry. Domácí to pak prostřídali, já jsem na lavičce tak velkou kvalitu zase neměl. V závěru jsme hráli dokonce přesilovku, ale další gól nepřišel,“ litoval Plachý.

Ten postrádal v základní sestavě tři klíčové hráče. „Brankář Janda má nějaké rodinné potíže, Kolár se v přípravě těžce zranil a bude dlouho chybět. Zraněný je taky Dobeš, ten by měl další zápas být. Teď nás čeká domácí derby proti Děčínu. Jak už jsem říkal, chceme bodovat hlavně před vlastními fanoušky, tak věřím, že se to podaří,“ dodal Plachý.