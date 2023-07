Fotbalisté Viktorie Ledvice vyhrály 30. ročník Memoriálu Milana Ryšky a Miroslava Vrány, který sami pořádají. Domácí tým se mohl radovat z vítězství po dlouhých patnácti letech.

Vyhlášení dvou nejlepších týmů na turnaji v Ledvicích. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„No, čekali jsme dlouho,“ usmál se Milan Ryška, předseda klubu. Na turnaji se představily čtyři týmy, vůbec poprvé dorazil Junior Děčín. „My jsme hlavně rádi, že někdo přijede. Jsou týmy, které ještě ani nezačaly přípravu. Proto jsme třeba oslovili Děčín, který tu ještě nikdy nehrál,“ vysvětlil.

V semifinále porazily Ledvice 6:2 Krupku, v tom druhém pak Oldřichov přetlačil 4:2 Junior Děčín. V boji o třetí místo porazila Krupka 7:4 Děčín a finále musely za stavu 2:2 rozhodnout penalty. Lépe je zvládly Ledvice.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„První zápasy měly větší náboj a intenzitu, hrálo se 2x40. Pak už to bylo horší. Bylo docela teplo, hráči už pak tahali nohy z medu. Takže další dva zápasy se po dohodě hrály 2x30. Finále bylo vyrovnané, my jsme měli více štěstí,“ dodal Ryška.

„My jsme měli problémy se sestavou. Jsou dovolené, mladší hráči jsou na brigádách. Ale to nás neomlouvá. Máme za sebou týden přípravy, takže bych to moc nepitval. Na druhou stranu nám to něco ukázalo. Hráli jsme proti celkům z krajského přeboru, bylo vidět, že ti kluci mají více zkušeností. Zjistili jsme, co nám chybí a kde přidat," hodnotil vše Petr Voříšek, trenér FK Junior Děčín.

Výsledky, semifinále: Ledvice - Krupka 6:2, Oldřichov - Junior Děčín 4:2.

O 3. místo: Krupka - Junior Děčín 7:4.

Finále: Ledvice - Oldřichov 2:2, na penalty 4:3.