„Po zápase jsem všechny kluky pochválil, odvedli dobrý výkon. Všichni do jednoho,“ usmíval se Bora Matouš, dlouholetý trenér Oldřichova. Jílové, které přezimovalo na předposledním místě krajského přeboru, ale hodně kousalo. „My jsme věděli, že hosté jsou silní směrem dopředu. V zimě posílili, ale nebyli kompletní,“ všiml si. Týmu z Děčínska v ofenzivě chyběla staronová posila Pícha nebo zkušený kapitán Just.

„Hosté přitom měli hned v úvodu obrovskou šanci. Kdyby to proměnili, utkání mohlo vypadat jinak,“ přiznal Matouš. Vzápětí ale udeřil právě tým od Barbory, v 26. minutě vedl 2:0, těsně před poločasem přidal třetí branku Brejcha.

„Jílové je slabší do obrany a my jsme toho využili. Po změně stran už hosté tolik nezlobili a my utkání prakticky kontrolovali. Pak jsme dali čtvrtý gól, soupeř šel navíc do deseti, když se nechal zbytečně vyloučit,“ pokračoval oldřichovský kouč.

Z utkání měl přitom obavy, ze soupeře pak patřičný respekt. „Zimní příprava nebyla nic moc, navíc jsme byli poprvé na přírodní trávě a bylo to znát. Ale kluci to zvládli dobře. Zranil se nám kapitán Míra Kočí, ale dobře za něj zaskočil střídající Honza Svoboda. Takže jsem prostě spokojený,“ dodal Bora Matouš.