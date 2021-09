Trenér domácích fotbalistů Bora Matouš byl po minulém duelu v Perštejně rozmrzelý. Jeho svěřenci padli 1:4, nepodali vůbec dobrý výkon. „Pramenilo to z toho, že jsme si zkazili dobře rozehraný zápas s Krupkou. Vedli jsme 2:0, ale vedení jsme si nechali vzít."

Oldřichovští se rázem sesunuli do dolní poloviny tabulky, nelibě to nesl nejen Matouš. „Dole být určitě nechceme. Každou sezonu chceme být co nejvýš," potvrzuje kouč vítězů.

TJ Oldřichov - Slavoj Žatec 4:2 (3:1). Branky: 30. a 69. Hrubý, 28. Zícha, 41. Hoffman - 40. P. Klíč, 88. P. Klinec. Rozhodčí: Míč - Prágl, Šimeček. ŽK: 4:2. Diváci: 100.

Proti Žatci parta od Barbory dala v prvním poločase tři branky a pohodlně se nasměrovala za třemi body. Dvacet minut před koncem ho pojistil čtvrtým gólem Hrubý, v závěru ještě korigoval skóre z přímého kopu Petr Klinec. „Jsem spokojený. S výsledkem i hrou. Tohle byl fotbal podle mých představ," měl Matouš po utkání důvod k úsměvu.