V generálce proti Lukavci jeho mužstvo vyhrálo 4:2, v hledišti byla návštěva jako na mistráku. „Fanouškům už to chybělo. A nám také, byla to paráda. Rádi držíme míč na noze, kombinujeme. Mít skvělou trávu je pro tenhle styl hry velká potřeba. Jen škoda, že jsme pálili šance, mohli jsme dát čtyřkrát víc gólů. Jenže tohle nás provází už dlouho, musíme to zlepšit."

Macháček na startu letní přípravy dumal, jestli nařídí tréninky dvakrát týdně, nebo třikrát. „Dal jsem to nakonec dvakrát, protože jsou dovolené. Kdo to pořádně nenadřel v zimě, tak by to v létě stejně nedohonil. Lidi chodili, příprava byla fajn. Na sezonu jsme určitě dobře připraveni," mne si ruce.

Duchcovský trenér by si přál, aby se týmu vyhýbala zranění, na prahu nového ročníku ale marodka není prázdná. „To je naše stará bolest. Bohužel pak na to doplácíme, když sestavu lepíme."

Stadion FK Duchcov | Video: Deník/František Bílek

Macháček přivítal brankáře Kuklu z Ledvic a ze Rtyně získal zkušeného střelce Faua. „To budou posily. A dvě ještě chceme udělat. Vše by to měli být super kluci do kabiny. Když to vyjde, tak určitě budeme silnější než na jaře," slibuje.

Za favority považuje Kryry a Březno, černými koňmi by mohly být béčka Loun a Dobroměřic. „Tam bude záležet na tom, jestli budou mát hráče z áčka. Pokud ano, tak se nad nimi bude těžko vyhrávat. My bychom rádi byli mezi favority na postup, ale prvních 10 kol ukáže, jestli to tak bude. Musí se nám vyhýbat ta zranění, kluci musí chodit. A pak je potřeba trošku toho štěstíčka."

Přáním kouče Františka Macháčka, urostlého sympaťáka, který v případě nouze naskočí na zelený pažit, je bavit diváky útočným fotbalem. „Fandy nezajímá zápas, který skončí 1:0. Klidně ať je to 6:4. Chceme je bavit, chceme bavit i sebe. Jen musíme vypilovat proměňování gólovek. Vytvoříme si jich spoustu, ale proměníme jich málo."