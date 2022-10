Po výhře 6:0 byl kanonýr Deníku nadšený. „Byl to můj nejlepší zápas sezony,“ říkal. „Psychicky nás vítězství zvedlo. Teď jen aby nám pohoda vydržela do dalších zápasů. Tenhle rok jsme se hodně trápili, byly tam samé červené, oslabení. Ale už koukáme dopředu. Je jen na nás, kde budeme. Pořád chceme postoupit do I. A třídy,“ vykládal Navrátil.

Ke třem bodům v derby v Novosedlicích hodně pomohl, ve 12. minutě se mu povedlo otevřít skóre a minutu před poločasovou přestávkou zvyšoval na 3:0. „Od začátku nám vše vycházelo. Ale utkání bylo vyhecované, náš bývalý spoluhráč Pokoš totiž po zákroku jednoho z našich kluků musel už ve třetí minutě střídat. Podle mě nám ale pomohla především Koubičem chycená penalta. A pak to, že jsme daly tři góly za půli.“

Jak Navrátil, kterého kromě fotbalu naplňuje rodina a přítelkyně, vlastně skóroval? „Jeden gól jsem dal z přímáku, při dalším jsme přeloboval gólmana a poslední byl z dorážky.“

Kdyby nebylo koronaviru, možná by nynější fotbalista Duchcova sázel branky „za kopečky“. Po konci v FK Teplice se s Jakubem Horou, který nyní působí v béčku sklářů, rozhodl vydat do německého klubu SG Spergau. „Byl to dobrý přivýdělek. V budoucnu bych se nebránil se tam vrátit. Ale v Duchcově jsem rád, jako malý jsem tu začínal.“

Navrátil se snaží být co nejvíc prospěšný svému týmu, od trenéra Macháčka má ale jako hlavní úkol neinkasovat další červenou kartu. „To mají po tom, co se letos dělo, asi všichni. Pak mám také za úkol dávat góly. Když se něco nepovede, vyříkáme si to a jede se dál.“