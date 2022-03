Parádní zápas odehrál o víkendu, kdy jeho tým vyhrál 4:2 v Černovicích. "Hattricků moc nedávám, když už se trefím, tak je to tak jeden dva góly v zápase. Ale je pravda, že rekord mám pět branek. Bylo to proti Proboštovu, to mi tam spadlo, do čeho jsem kopl. V Černovicích jsem dal gól z penalty, dva z přímáků. "Pomohly mi standardky, ale jinak si myslím, že to z mé strany nebyl dobrý zápas. Trenér David Holeček mi říkal, že jsem byl nejhorší na hřišti," říká hráč, jenž prošel na teplických Stínadlech mládežnickými týmy, byl v béčku a v race 2004 dokonce zapsal i jeden ligový start v nejvyšší soutěži.

Hraje s číslem 15, odehrál v sezoně 15 zápasů a zatím se trefil 15 krát. "Asi je to trochu symbolické. Žádné mety a cíle si nedávám, ale když už je to takhle rozehrané, tak se to pokusím zaokrouhlit na dvacet," uvedl dobroměřický špílmachr.

Za trefy neplatí. "Dřív jsme kasu v kabině měli, ale scházelo se nás málo, tak jsme to zrušili. A jestli se nějak špičkujeme se spoluhráčem Ondřejen Matyášem, který dal 11 branek? Ne, vůbec. Já mu ty góly přeju. Je útočník a pokud se bude prosazovat, pomůže to jeho sebevědomí. Já navíc raději přihrávám. Pozice v záloze mi vyhovuje. Je pravda, že z nouze jsem takový první střídající do útoku, pokud není jiná možnost, ale typický forvard jsem nikdy nebyl."

Jeho zkušenosti FK Dobroměřice prospívají. Klub zvládl vstup do jara, ze tří zápasů v Rumburku, s Liběšicemi i v Černovicích posbíral 9 bodů, střílí góly a naopak nejméně jich v celé soutěži inkasoval. "Teď to budeme chtít potvrdit proti Ledvicím, jinak ty body z venku ztratí na kráse. Když jsme vyhráli u prvního, musíme i doma. Povedla se nám dobrá zimní příprava, skvěle jsme to nastartovali," uvedl Maliňák, ale o postupových ambicích nemluví: "V téhle sezoně ne. Zkazili jsme si to na podzim, kdy jsme proti dobrým klubům třeba bodovali, ale ztráceli jsme se slabšími. Podepsala se na nás nepovedená příprava. Kvůli covidu nás chodilo mále a ani příístu někdy nebyl nejlepší, Na jaře to chceme vylepšit, ale kluby nad námi si to už pohlídají."

Velké sny hráč narozený v roce 1984 nemá. "Bude mi osmatřicet, na nějaký velký přestup už nemyslím. Na druhou stranu jsem tu spokojený, mám to kousek, pět minut od baráku, starají se o nás bezvadně, super zázemí. Chci hrát fotbal pro radost, aby se líbil lidem. Třeba se ještě jednoho postupu dočkám. Rád bych předával zkušenosti mladým, potřebujeme do toho dostat dorostence, někoho, kdo to po nás přebere. Tím ale neříkám, že končím, pokud bude sloužit zdraví, můžu hrát třeba ještě deset let," dodal s nadhledem zkušený dobroměřický špílmachr.