Gólmanský veterán, který má celou řadu zkušeností nejen z krajských soutěží, musel v Jirkově dirigovat nově složenou obranu. Chyběli totiž Ulip a Tirb, místo nich byli na pozici stopera Tůma a Baran. „Ten zásah vypadá jako zásadní, ale fungovalo nám to na začátku zápasu. Věděli jsme, že domácí budou tlačit, přečkali jsme to. Jenže pak jsme od té naší hry upustili," mrzelo Pechara.

Bílina sice vedla po krásné dalekonosné ráně Františka Tůmy, brzy na to ale srovnal Chemlan. To už měli hosté s bráněním Ervěnic problémy. „Za naší obranu se soupeř dostával dlouhými balony. Nelepilo nám to, včetně mě, chyběl například důraz," konstatoval Pechar.

Ten i s pomocí štěstí likvidoval další šance Ervěnic, v 76. minutě byl ale krátký na Holubovu precizní střelu ze šestnáctky. „Ta porážka po euforii, kterou jsme prožívali tři vítězná utkání, samozřejmě bolí. Ale takový je fotbal. Čím víc jsme chtěli, tím víc to nešlo, tak to bývá. Už ve středu hrajeme doma pohár s Ledvicemi, tak věřím, že půjdeme pomalu nahoru. Čekám kvalitní utkání a pěknou návštěvu," zve bílinský gólman do hlediště na středeční 18. hodinu.

SK Ervěnice-Jirkov - FK Bílina 2:1 (1:1). Branky: 33. Chmelan, 76. Holub - 29. Tůma. Rozhodčí: Krutina - Kocourek, Menšík. ŽK: 250.